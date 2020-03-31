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İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 830 bini geçti, 40 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, 175 binin üzerinde kişi iyileşti
 31 Mart 2020 21:41
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İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 830 bini geçtiği, 40 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 175 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 13.531 214 243
İtalya 105.792 12.428 15.729
İspanya 94.417 8.269 19.259
Fransa 52.128 3.523 7.927
ABD 176.518 3.431 6.241
Çin 81.518 3.305 76.052
İran 44.605 2.898 14.656
Birleşik Krallık 25.150 1.789 135
Hollanda 12.595 1.039 250
Belçika 12.775 705 1.696
Anadolu Ajansı
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