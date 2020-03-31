İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 830 bini geçti, 40 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, 175 binin üzerinde kişi iyileşti
|31 Mart 2020 21:41
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 830 bini geçtiği, 40 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 175 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|13.531
|214
|243
|İtalya
|105.792
|12.428
|15.729
|İspanya
|94.417
|8.269
|19.259
|Fransa
|52.128
|3.523
|7.927
|ABD
|176.518
|3.431
|6.241
|Çin
|81.518
|3.305
|76.052
|İran
|44.605
|2.898
|14.656
|Birleşik Krallık
|25.150
|1.789
|135
|Hollanda
|12.595
|1.039
|250
|Belçika
|12.775
|705
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