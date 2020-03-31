Prof. Dr. Çilingiroğlu: Çin koronavirüs tazminatı ödesin
"Herkes maske takmalı" diyen Çilingiroğlu, salgının bu boyuta gelmesinde sorumlu olduğunu ifade ettiği Çin'in tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.
|31 Mart 2020 22:45
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California Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, Habertürk Akşam Haberleri'nde koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Sanılanın aksine ABD'de genç ölüm oranının yüksek olduğunu ifade eden Çilingiroğlu, sağlıklılar maske takmasın söylemine karşı çıktı.
"Herkes maske takmalı" diyen Çilingiroğlu, salgının bu boyuta gelmesinde sorumlu olduğunu ifade ettiği Çin'in tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.
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