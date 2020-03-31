Bakan Soylu, koronavirüs bulaşan personel sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var." açıklamasında bulundu.

"15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili."

"İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik."

"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü. Şehir değiştiren vatandaşlarımıza 14 gün evden çıkmamalarını ısrarla iletiyoruz."

"Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."

"Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı."

"Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz."