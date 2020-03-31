Soylu: 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık
Soylu, "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık" dedi.
|31 Mart 2020 23:01
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