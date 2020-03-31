Daire Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
|31 Mart 2020 23:04
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Osmanlı Arşivi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fevzi Gür, zatürre başlangıçlı koronavirüs hastalığından vefat etti.
Fevzi Gür Kimdir?
1967 yılı Amasya Taşova doğumludur. İlkokulu kendi köyünde tamamladı ve akabinde 1986 yılında Tokat İmam Hatip Lisesini, 1990 yılında da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi.
1990 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde (Osmanlı Arşivi-İstanbul) çalışma hayatına atıldı. Sırasıyla Muhafaza Bakım Şube Müdürlüğü'nde 2 yıl, Tasnif Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde 15 yıl ve Araştırma Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde 6 yıl Sözleşmeli Personel ve Araştırmacı kadrolarında görev yaptı.
14.02.2014 tarihinde Genel Müdür onayıyla Mali İşler Şube Müdürlüğü'nde Koordinatör olarak görevlendirildi. 02.11.2018 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atandı. Evli ve üç çocuk babası olan Fevzi Gür'ün çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyeliği ve yöneticiliği bulunmaktadır.
İyi derecede Arapça ve orta derecede İngilizce bilmektedir.
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