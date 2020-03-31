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Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ünal açıklamasında, "İpin ucunun kaçtığı yerler var. O illerde sokağa çıkma yasağı şart" ifadelerini kullandı.
 31 Mart 2020 23:29
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Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Türkiye'deki koronavirüs salgınındaki son rakamların kamuoyuyla paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ünal'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün #vaka13531'e yükseldi. Türkiye'de vefat eden toplam vatandaşımız 214. Moral bozmamak gerek. Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil.

İpin ucunun kaçtığı yerler var, o illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil.."
Memurlar.Net
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