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'Büyükelçilik çalışanlarının yarısı koronavirüse yakalandı'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da bulunan İsrail Büyükelçiliğinde çalışanların yarısının virüse yakalandığı belirtildi.
 31 Mart 2020 23:34
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'Büyükelçilik çalışanlarının yarısı koronavirüse yakalandı'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da bulunan İsrail Büyükelçiliğinde çalışanların yarısının virüse yakalandığı belirtildi.

İsrail'in Madrid Büyükelçi Yardımcısı Assaf Moran, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, kendisi ve eşinin de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

İlk olarak üç hafta önce bir İsrailli diplomat ile İspanyol bir elçilik çalışanında virüs teşhis edildiğini belirten Moran, söz konusu iki kişinin elçilik personelinin yarısıyla temas kurduğunu kaydetti.

Moran, elçilikteki 20 kişide Kovid-19 belirtileri başladığını, belirti görülmeyen 5 kişinin ise yapılan testlerin ardından taşıyıcı olduğunun öğrenildiğini ifade etti.

Kovid-19'a yakalananlar arasında 3 İsrailli diplomat ve eşlerinin de bulunduğunu aktaran Moran, "Büyükelçilik çalışanlarının yarısı Kovid-19'a yakalandı." dedi.

Moran, elçiliğin, ilk vakaların görülmesinin ardından 3 haftadır kapalı olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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