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Hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı

Beyoğlu'nda turistlerin pasaportlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan İran uyruklu şüpheli, polis merkezine götürüleceği sırada öksürmeye başladı. Ateşi düşük çıkan şüpheli, hastaneye gitmemek için bu kez de "Vallahi korona değilim" diyerek yalvardı.
 31 Mart 2020 23:46
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Hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı

Olay, İstanbul'da Kabataş Tramvay Durağı'nda dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi.

Turistlerin pasaportlarını çaldığı iddia edilen İran uyruklu bir kişi, ihbar üzerine Kabataş'ta polis tarafından yakalandı. Şüpheli polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı.

Hırsızın koronavirüslü olabileceğinden şüphelenen polis, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

Koronavirüse karşı özel giyimli sağlık çalışanları, polis tarafından tramvay durağındaki kullan-at satış noktasında muhafaza altına alınan hırsızın ateşini ölçtü.

"Vallahi korona değilim"

Şüpheli, ateşinin düşük çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmek istendi. Hastaneye gitmek istemeyen şüpheli, ambulansa bindirilirken kendisine eşlik eden polislere bu kez "vallahi korona değilim" diyerek yalvardı.

Şüphelinin kontrol için bir süre tutulduğu kullan-at satış noktası bir görevli tarafından dezenfekte edildi.
DHA
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