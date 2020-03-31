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Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul'da yurtlardaki karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarına isyan etti.
 31 Mart 2020 23:56
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Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul Valiliği tarafından belirlenen KYK yurtlarında iki hafta süreyle gözlem altında tutulan ve test sonuçları negatif çıkan vatandaşlar tahliye edildi. Tahliye edilen yüzlerce vatandaş Samandıra'da yer alan bir turizm firmasına akın etti. Bilet fiyatlarının çok yüksek olmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Almanya'dan geldik, 15 gün yurtta kaldık hasta olmadık ama burada hasta olacağız. Gelirken 120 liraya geldim şimdi 350 liraya bilet kesiyorlar" dedi. Maske ve eldivenle kendi tedbirlerini alan birçok vatandaş uzun süredir otogarda beklediklerini ifade ederek, "Saat 17.00'de geldik saat şimdi kaç bilmiyorum, bekliyoruz. Otobüslerde biletimi kendim ayarlayacağım, çay yok yemek yok hiçbir şey yok" dedi. Antalya'ya gidecek olan bir kadın da, "Hasta olduk hasta, Antalya'ya gideceğim. Sesim çıkmıyor, ateşim çıktığı zaman ne diyecekler" diye sordu. Bilet fiyatlarına tepki gösteren bir diğer vatandaş, "190 liraya aldığımız biletleri iptal ettik, 300 liraya Antalya'ya bilet sattılar. Bizler erkeğiz dayanıyoruz da yaşlı kadınlar, çocuklar ne yapacak. 14 gün bizi kapattılar zaten psikolojimiz bozuk. Paramızla rezil oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Basına "izniniz var mı" sorusuna tepki

Samandıra'da bulunan bir turizm firmasına ait otogarda görevini yapan İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabiri ve kameramanına tepkili bir şekilde "İzniniz var mı?" diye soran firma görevlisine çevredeki vatandaşlar sert tepki gösterdi. Vatandaşlar otogarda sosyal mesafenin olmayışına isyan etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından defalarca açıklanan 'Sosyal mesafe' kavramına otogarda uyulmadığını belirten yaşlı bir vatandaş 14 gün çok güzel ağırlandıklarını ancak otogarda perişan olduklarını söyleyerek, "Ben İsveç'ten geldim, çok güzel ağırlandık, çok güzel baktılar. Şu tedavi değil bu durum işkence. Bak titriyorum, saatlerdir burada bekliyorum. Bu yapılan nedir. Nerede bir buçuk metre mesafe" diye sordu.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan bir diğer vatandaş, "Bu insanlar Türkiye'nin her tarafına dağılacak zaten burada bir kişide varsa herkese bulaştı. Dört saattir buradayız" dedi. Yaşlı bir kadın ise kendi imkanlarıyla korona virüs tedbirini alarak şunları söyledi:

"Ankara'ya gideceğiz, ne bilet var ne başka bir şey" derken bir diğer vatandaş aldığı bileti göstererek, "Arkadaşlar bakın saat 21.00'de kalkacaktı saat 22.00 hala kalkmadı. 350 Türk Lirasına bilet verdiler. Çok mağduruz, beş saattir bu insanlar soğukta bekletiliyor" dedi. 100 Lira olan biletin 300 liraya çıkmasına isyan eden bir diğer vatandaş, "100 Liralık bilet 300 lira, alsınlar 200 lira da 300 lira nereden çıktı. Millet zaten zor durumda." İfadelerini kullandı.

Polis vatandaşları güçlükle sakinleştirdi

Otogar içinde ve çevresinde çok sayıda polis ekibi görev yaparken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerde her türlü olumsuzluğa karşı hazır olarak bekletildi. İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeye göre otobüsler mevcut kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alabiliyor; polisler otobüsleri kalkış anına kadar kontrol ederek yasağa uyulmasını sağladı. Yer yer turizm firması yetkilileriyle vatandaş arasında çıkan sert tartışmalara da müdahale eden polis ekipleri öfkeli vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.
İhlas Haber Ajansı
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