1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
|01 Nisan 2020 00:04
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1- Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak.
(Ankara/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, 2019 yılı uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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