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1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
 01 Nisan 2020 00:04
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1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılı uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Anadolu Ajansı
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