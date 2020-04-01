MEB, tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu
Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesinde, ilköğretimde ve ortaöğretimde tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu
|01 Nisan 2020 00:17
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesinde, ilköğretimde ve ortaöğretimde tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu
Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 31 Mart 2020 tarihi itibariyle illere gönderilen resmi yazıda "Bu bağlamda uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olması. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak öğrenci hareketi iğin in azaltılması adına Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kuramları arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuştur." denildi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|LGS'de sorulacak soruların müfredatı belli oldu
31 Mart 2020 15:18
|Ziya Selçuk: Atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceğiz
31 Mart 2020 11:34
|Bakan Selçuk, öğrencilerin evde geçirecekleri zamana ilişkin planlamalarını açıkladı
30 Mart 2020 18:53
|Koronavirüs travmasına karşı MEB iki ayrı kılavuz hazırladı
30 Mart 2020 18:51
|MEB, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için kolları sıvadı
30 Mart 2020 15:44
|EBA TV'nin yeni yayın akışı belli oldu
30 Mart 2020 13:35
|MEB, 'N95' standardında maske makinesi üretecek
30 Mart 2020 11:20
|Bakan Selçuk: Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık
30 Mart 2020 10:53
|MEB, koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek rehberleri hazırladı
30 Mart 2020 09:51
|LGS sınav başvuruları otomatik yapılacak
30 Mart 2020 08:19