1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesinde, ilköğretimde ve ortaöğretimde tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu
 01 Nisan 2020 00:17
Yazdır
MEB, tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesinde, ilköğretimde ve ortaöğretimde tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 31 Mart 2020 tarihi itibariyle illere gönderilen resmi yazıda "Bu bağlamda uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olması. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak öğrenci hareketi iğin in azaltılması adına Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kuramları arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuştur." denildi

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
LGS'de sorulacak soruların müfredatı belli oldu
31 Mart 2020 15:18		 Ziya Selçuk: Atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceğiz
31 Mart 2020 11:34
Bakan Selçuk, öğrencilerin evde geçirecekleri zamana ilişkin planlamalarını açıkladı
30 Mart 2020 18:53		 Koronavirüs travmasına karşı MEB iki ayrı kılavuz hazırladı
30 Mart 2020 18:51
MEB, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için kolları sıvadı
30 Mart 2020 15:44		 EBA TV'nin yeni yayın akışı belli oldu
30 Mart 2020 13:35
MEB, 'N95' standardında maske makinesi üretecek
30 Mart 2020 11:20		 Bakan Selçuk: Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık
30 Mart 2020 10:53
MEB, koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek rehberleri hazırladı
30 Mart 2020 09:51		 LGS sınav başvuruları otomatik yapılacak
30 Mart 2020 08:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:45 - BM: Koronavirüs salgını, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır kriz00:42 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik00:41 - HAKAD'dan 'Anılarını Yaz Bizimle Paylaş' kampanyası00:40 - Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:34 - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik00:32 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:31 - TYB Akademi ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtı00:26 - Bilirkişilerin rapor teslim sürelerine düzenleme00:20 - TÜSEB, Covıd-19 için geçici personel alacak00:17 - MEB, tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu
00:04 - 1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Uzaktan eğitime geçen üniversitelerde akademisyenlerin ek ders ödemelerine dair işlemler nasıl yürütülecek?00:00 - İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,9923:56 - Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi23:51 - RTÜK Başkanı: Gün hasletleri kenara bırakma zamanıdır23:46 - Hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı23:40 - Bilinçsiz vitamin tüketimi bağışıklığa zarar veriyor23:34 - 'Büyükelçilik çalışanlarının yarısı koronavirüse yakalandı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,99
Uzaktan eğitime geçen üniversitelerde akademisyenlerin ek ders ödemelerine dair işlemler nasıl yürütülecek?
MEB, tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu
TÜSEB, Covıd-19 için geçici personel alacak
1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Bilirkişilerin rapor teslim sürelerine düzenleme
TYB Akademi ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtı
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyku düzeni 1
haluk levent 1
yusuf ve zevcesine ait düğün davetiyesi 3
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2
puan sıkıntısı olmadan kasmadan sözlüğe yazmak 2
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 1
sosyal fobi 1
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
corona virüs vaka sayısı 2
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam