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TÜSEB, Covıd-19 için geçici personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesindeki farklı Covıd-19 tanı merkezlerinde geçici olarak çalıştırılmak üzere Biyoloji/Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunları (qPCR analizlerinde tecrübesi bulunan) alınacak
 01 Nisan 2020 00:20
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TÜSEB, Covıd-19 için geçici personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesindeki farklı Covıd-19 tanı merkezlerinde geçici olarak çalıştırılmak üzere Biyoloji/Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunları (qPCR analizlerinde tecrübesi bulunan) alınacak

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Memurlar.Net
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TÜSEB, Covıd-19 için geçici personel alacak
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TYB Akademi ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtı
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