Bilirkişilerin rapor teslim sürelerine düzenleme
Adalet Bakanlığı, Bilirkişilerin rapor teslim etme sürelerini yeniden düzenledi
|01 Nisan 2020 00:26
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Adalet Bakanlığı, Bilirkişilerin rapor teslim etme sürelerini yeniden düzenledi
Süresinde rapor teslimi yapamayan bilirkişilere yeni görev verilememektedir. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgını kapsamında yaşanan sorunu aşabilmek için Uyap'taki Rapor Teslim Kontrol Uygulamasını pasife aldığını duyurdu
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