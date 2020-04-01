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TYB Akademi ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtı

Türkiye Yazarlar Birliği Akademisi, evde kalınan bu zor günlerde, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisinin ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtığını duyurdu.
 01 Nisan 2020 00:31
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TYB Akademi ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtı

TYB Akademi Dergisinden yapılan açıklamada "TYB Akademi'nin ilk 15 sayısı ücretsiz erişime açıldı. Evimizde kaldığımız bu zor günlerde TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisinin ilk 15 sayısını #TYBAkademi internet sitesinden okuyabilirsiniz." denildi. Tıklayınız.
Memurlar.Net
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