TYB Akademi ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtı
Türkiye Yazarlar Birliği Akademisi, evde kalınan bu zor günlerde, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisinin ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtığını duyurdu.
|01 Nisan 2020 00:31
|Yazdır
TYB Akademi Dergisinden yapılan açıklamada "TYB Akademi'nin ilk 15
sayısı ücretsiz erişime açıldı. Evimizde kaldığımız bu zor günlerde TYB Akademi
Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisinin ilk 15 sayısını #TYBAkademi internet
sitesinden okuyabilirsiniz." denildi. Tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|HAKAD'dan 'Anılarını Yaz Bizimle Paylaş' kampanyası
01 Nisan 2020 00:41
|Kan bağışı düştü... Sıkıntı olabilir!
31 Mart 2020 18:50
|ATO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL destek
31 Mart 2020 17:23
|Enerji sektöründen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon TL destek
31 Mart 2020 16:59
|Memur-Sen'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
31 Mart 2020 16:45
|KUDAKA'dan koronavirüsle mücadele için 6 milyon liralık mali destek
31 Mart 2020 16:02
|Savunma Sanayii'nden, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL destek
31 Mart 2020 15:42
|TMSF'den, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL destek
31 Mart 2020 15:40
|Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
31 Mart 2020 15:25
|TOBB Başkanı'ndan işletmelere 'kısa çalışma ödeneği' çağrısı
31 Mart 2020 13:28