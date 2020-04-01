Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 704 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 13 bin 531'e, can kaybının 214'e, toplam iyileşen hasta sayısının da 243'e ulaştığını açıkladı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 92 bin 403, toplam vaka sayısı 13 bin 531, toplam vefat sayısı 214, toplam yoğun bakım hasta sayısı 847, toplam entübe hasta sayısı 622, toplam iyileşen hasta sayısı 243 oldu. Bugünkü test sayısı 15 bin 422, vaka sayısı 2 bin 704, vefat sayısı ise 46 olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ele alındı. Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve iş birliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.

Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de telefonda görüştü. Görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı bir koronavirüs zirvesi daha gerçekleştirildiğini belirtti.

Virüse karşı mücadelede bütün hükümetin harekete geçtiğini ve bu sorunu başından bu yana büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını aktaran Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehir içi ve şehirler arası seyahat ve ulaşım da dahil olmak üzere daha sert bazı tedbirler alındığını açıkladığını anımsattı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve üretime devam edilmesi gerektiği için ülkede bu yöndeki faaliyetlerin tamamen durdurulmayacağına işaret ettiğini vurguladı.

Erdoğan'ın, Kovid-19'a karşı mücadelede Milli Dayanışma Kampanyası başlattığını duyuran Altun, "Kendisi ve Bakanlar Kurulu, bu bağış kampanyası kapsamında maaşlarını bağışladılar. Cumhurbaşkanımız, iş dünyasına ve maddi olanaklara sahip vatandaşlara da katkıda bulunmaları çağrısı yaptı." ifadelerini kullandı.

- Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 830 bini geçti

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı. Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 830 bini geçti, 40 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, 175 binin üzerinde kişi iyileşti.

- MSB'de koronavirüse karşı harekat bölgesindeki birliklerde ilave tedbirler alındı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler, yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor. MSB, mevcut tedbirlerin yanı sıra aldığı ilave tedbirler kapsamında Suriye'nin kuzeyinde görev yapan harekat bölgelerindeki birliklere giriş ve çıkışlara sınırlama getirdi, bölgedeki birliklere ateş ölçerler, hijyen paketleri, maske ve dezenfektanlar gönderdi, Suriye'den yurt içine ikmal için gelen araçların dezenfeksiyonu için KBRN timlerini görevlendirdi, icra edilen görevlerde halkla temasta izlenecek hareket tarzlarını yeniden düzenledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 62 kamu kurum ve kuruluşuna 2020 yılı içerisinde 6 bin 219 ilave atama yapılacağı bildirildi. Söz konusu atamaların yeni tip koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için destekleyici olacağının belirtildiği açıklamada, "2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 kamu kurum ve kuruluşuna 2020 yılı içinde 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek." ifadesi kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında okulların kapalı olduğu sürelerde ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin, "Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak." dedi.

Selçuk, illerde de bir rehberlik desteği süreci başlattıklarını, rehber öğretmenlerin her ilde ekipler kurduğunu ifade etti.

- Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden tahsil edilecek gelire erteleme

Kovid-19 salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler çerçevesinde, kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirin 6 ay süreyle ertelenmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece, kamu arazileri üzerindeki 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisinden tahsil edilecek 300 milyon liralık gelir 6 ay süreyle ertelendi.

- Adliyelerdeki insan sirkülasyonu azaldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek." dedi. Düzenlemenin kaç kişiyi kapsayacağına ilişkin, "Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Meclis'te kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz." ifadesini kullanan Gül, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, adliyelerde insan sirkülasyonunun yüzde 95'in üzerinde azaldığını belirtti.

Gül, "Adli tatil konusunda herhangi bir düzenlemeye gerek görülmüyor. Olayın seyrine göre yargılamaların, sürelerin durdurulması uzatılabilir." dedi.

Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 3 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.

- İçişleri Bakanlığından "yardım toplama" açıklaması

İçişleri Bakanlığı, gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, bir banka hesabı ilan ederek veya makbuz karşılığında para toplayabilmesi için muhakkak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun hükümlerine uygun hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı merkezinde görevli üst düzey bürokratlar, valiler ve kaymakamlar, "Milli Dayanışma Kampanyası"na en az bir maaşlarını bağışlayarak destek olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 6 maaşını bağışladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde dün başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı TRT özel yayınına bağlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu anda yaptığımız olay, aslında aldığımız tedbirlere ilave olarak bir ve beraberliğimizi, dayanışmamızı gösteren bir semboldür." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnanıyorum ki bu yardımlaşma duygusu, bu dayanışma ve milletimizin birbirine olan muhabbeti ve alakasının bu zor zamanlarda en yüksek noktaya gelmesi bizim gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Türkiye olarak, devlet-millet dayanışması nasıl yapılırmış tüm dünyaya örnek oluyoruz ve gerçekten bugün yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günü olduğunu, yardıma ihtiyacı olanlara el verme günü olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

- Bireysel başvuruya ilişkin süreler durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kovid-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığının bilgilendirici çalışmalarını zorunlu yayınlarla ekrana taşıma sürecinde bir medya kuruluşunu maksatlı olarak hedef yapma çabalarını, medyayı ayrıştırma gayreti olarak değerlendirdiğini bildirdi.

- Ankara ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından, başkentte ve Kırıkkale'de eczanelerin yarından geçerli olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceği duyuruldu.