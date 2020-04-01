HAKAD'dan 'Anılarını Yaz Bizimle Paylaş' kampanyası
Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD) "Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Projesi " başlattı
|01 Nisan 2020 00:41
|Yazdır
Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD) "Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Projesi " başlattı. Proje kapsamında, evlerine kapanan büyüklerle bir gönül köprüsü kurmak, onların duygu ve düşüncelerini paylaşmak için bir zemin olışturulması planlanıyor.
Düzenlenen yarışmaya anılarıyla katılan adaylardan birinciye 10 bin TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek
Son başvuru 30 Nisan olarak belirlendi Detaylı bilgiler www.kocacinar.org adresinde yer alıyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TYB Akademi ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtı
01 Nisan 2020 00:31
|Kan bağışı düştü... Sıkıntı olabilir!
31 Mart 2020 18:50
|ATO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL destek
31 Mart 2020 17:23
|Enerji sektöründen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon TL destek
31 Mart 2020 16:59
|Memur-Sen'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
31 Mart 2020 16:45
|KUDAKA'dan koronavirüsle mücadele için 6 milyon liralık mali destek
31 Mart 2020 16:02
|Savunma Sanayii'nden, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL destek
31 Mart 2020 15:42
|TMSF'den, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL destek
31 Mart 2020 15:40
|Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
31 Mart 2020 15:25
|TOBB Başkanı'ndan işletmelere 'kısa çalışma ödeneği' çağrısı
31 Mart 2020 13:28