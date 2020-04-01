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HAKAD'dan 'Anılarını Yaz Bizimle Paylaş' kampanyası

Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD) "Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Projesi " başlattı
 01 Nisan 2020 00:41
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HAKAD'dan 'Anılarını Yaz Bizimle Paylaş' kampanyası

Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD) "Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Projesi " başlattı. Proje kapsamında, evlerine kapanan büyüklerle bir gönül köprüsü kurmak, onların duygu ve düşüncelerini paylaşmak için bir zemin olışturulması planlanıyor.

Düzenlenen yarışmaya anılarıyla katılan adaylardan birinciye 10 bin TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek

Son başvuru 30 Nisan olarak belirlendi Detaylı bilgiler www.kocacinar.org adresinde yer alıyor

Memurlar.Net
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