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Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ülke TV canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugün yardım toplama ile bağış arasındaki farkı Ekrem İmamoğlu'na yarım saat anlattığını açıkladı
 01 Nisan 2020 01:13
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Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım

Birtakım belediyeler, vakıflar ve derneklerin de yardım toplamaya başladığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı olarak bu görevi bize veren kanundur. Benim görevim kanuna uymak, kaos dönemlerinde kanunu ihlal etmeye çalışanlara da müsaade etmemektir. Bu kanun, dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları ancak yardım toplayacaklarsa, kampanya yapacaklarsa, eğer ilçesinde yapacaksa kaymakamdan, ilde yapacaksa validen izin alır. Eğer iller arası yapacaksa o ilden diğer valilere yazılır ve İçişleri Bakanlığı bu konuda bilgilendirilir. 2860 sayılı kanun 'Sadece yardım toplamakla bırakmayacaksın, onu da denetleyeceksin' diyor. Bu yetkiyi, istismar edilmemesi için bize veriyor. Bütün bunlarla beraber eğer vali izin vermişse yardım toplayabilirsin. Ama devlet, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, 'Ben yardım topluyorum' dersen, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net."

- "Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili beni aradı"

Soylu, bugün kendisini arayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yanına gelen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a bir belediyenin yardım toplamak için neden izin alması gerekliliğini kanunlarla ifade ettiğini söyledi.

Belediyelerin şartlı ve şartsız olmak üzere iki türlü bağış alabileceğini belirten Soylu, bunun yardım toplama olmadığını, yardım ile bağışı ayıran belediye kanunları bulunduğunu ifade etti. Devletin koyduğu kaideye herkesin uymak zorunda olduğunu vurgulayan Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"'Korona ile karşı karşıyayız onun için istediğimiz kanunu yapabiliriz', böyle devlet olabilir mi? Nerede kaldı devlet geleneği? Bu kadar basit mi devleti idare etmek? O zaman HDP'li belediyeler çıksın istedikleri yardımı toplasın, PKK'ya istedikleri gibi göndersinler. Kanun koyucu bu kanunu koyarken devleti, milleti korumuş, belediyeye demiş ki 'Senin yardım toplama yeteneğin var ancak bunu devletten izin alırsın ama bağış alırsın şartlı bağışı böyle alırsın.'"
Memurlar.Net
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