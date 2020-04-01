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Korona'dan can kaybı 214'e yükseldi

Türkiye'de toplam vaka sayısı 13 bin 531, can kaybı 214'e yükseldi.
 01 Nisan 2020 01:53
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Korona'dan can kaybı 214'e yükseldi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca, test sayısının düne oranla yüzde 25,2 arttığını kaydederek,

"Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım."

ifadelerini kullandı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 92 bin 403, toplam vaka sayısı 13 bin 531, toplam vefat sayısı 214, toplam yoğun bakım hasta sayısı 847, toplam entübe hasta sayısı 622, toplam iyileşen hasta sayısı 243 oldu.

Bugünkü test sayısı 15 bin 422, vaka sayısı 2 bin 704, vefat sayısı ise 46 olarak kayıtlara geçti.
Anadolu Ajansı
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