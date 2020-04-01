Karamanlı 64 umreci yakınlarına kavuştu
|01 Nisan 2020 02:18
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Konya'da 14 günlük karantina süresini tamamlayan Karamanlı 64 umreci gece yarısı yakınlarına kavuştu.
Suudi Arabistan'da umre ziyaretini yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen ve daha sonra Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Konya'da14 gün gözlem altında tutulan 64 umreci gece geç saatlerde memleketleri Karaman'a otobüslerle geldi. Otobüs terminalinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve sağlık görevlileri de hazır bulundu. Umreci yakınlarının heyecanlı bekleyişleri ise kameralara yansıdı. Ne kadar riskli olsa da umreden dönen kayınbabası ve kayınvalidesiyle hasret gidereceklerini ifade eden umreci yakını Mustafa Şanlıtürk, "Kayınbabamı ve kayınvalidemi bekliyoruz. 22 gün oldu. Baya bir uzun bir süre. Tabi ki özlem var. Ne kadar riskli olsa da bugün sarılıp hasret gidereceğiz. Hayırlısı olsun biz buna da şükrediyoruz. Çünkü neler görülüyor, neler oluyor. Memleketimiz için inşallah bu belayı kısa sürede def ederiz" dedi.
Otobüslerden indirilmeden önce son kez sağlık kontrolleri yapılan umreciler arabalarla gelen yakınlarına tek tek teslim edildi.
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