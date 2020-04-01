1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erbaş: Tüm personelimizle Milli Dayanışma Kampanyası'nı destekliyoruz

Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerini açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı 150 bine yakın hocamızla destekliyoruz" dedi
 01 Nisan 2020 03:11
Yazdır
Erbaş: Tüm personelimizle Milli Dayanışma Kampanyası'nı destekliyoruz

Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerini açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı 150 bine yakın hocamızla destekliyoruz" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir televizyon kanalında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı ülkemiz genelinde 150 bine yakın hocamızla ve yurt dışında 2 bini aşkın görevlimizle destekliyoruz" dedi.

"Yakınlaşmanın en büyük vasıtası paylaşmaktır"

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının tüm personeline 'Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla çağrıda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yakınlaşmanın en büyük vasıtası paylaşmaktır. İslam paylaşma, yardımlaşma dinidir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den 15 Temmuz'a ve günümüze kadar nasıl en zor zamanlarımızda ırk, mezhep, meşrep, inanç ayrımı yapmadan bu millet, bu vatan için nasıl birleşmişse bugün de özellikle bu salgın döneminde mağdur olan, işini kaybeden, zor duruma düşen kardeşlerimize desteklemek için alanlarda olmalıyız. Mutlaka paylaşmalıyız. Maaşımızla, maaşımızın bir kısmıyla paylaşımda bulunmalıyız. İş adamlarımız, sanayicilerimiz, herkes olanın olmayanla paylaşması gerekiyor."

Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette infaktan bahsedildiğini hatırlatan Başkan Erbaş, "Rabbimiz, muhsin olan insanları, iyi olan insanları bollukta da darlıkta da birbirine infak eden, bu infakın lezzetini tadan kullar olarak değerlendiriyor ve 'Allah muhsinleri sever' buyuruyor" diye konuştu.

"Bütün din görevlilerimiz vatandaşımızın yanında"

Başkan Erbaş, din görevlilerinin bu zor süreçte sahada yaptıklarını da aktararak, "Başkanlığımızın merkezinden taşrada en küçük köye 150 bine yakın hocamız şu anda mağdur insanlarımızın yanında, yaşlı insanlarımızın, evinden çıkamayan insanlarımızın maaşını çekip kendilerine getiriyor ve evlerinin ihtiyacını giderme noktasında onlara destek oluyor. Şu anda bütün görevlilerimiz vatandaşımızın yanında" ifadelerini kullandı.

"Bütün kardeşlerimizi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum"

Bu süreçte insanlara yardımcı olmanın iyilikte yarışmak olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, 'İyilikte yarışanlar var ya, o iyilikte yarışanlar, işte Allah'a en yakın olanlar onlardır.' O açıdan biz hem maddi olarak hem de manevi olarak insanımızın yanındayız. Biz diyoruz ki vakit iyilik vaktidir. İnsanımız bu iyiliği hangi alanda yapmak istiyorsa o alanda çalışmak onların lehine olan bir şeydir. Bu bir fırsattır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada en güzel bir şekilde bu iyiliği ekersek, insanımızın yanında olursak, paylaşırsak, ekmeğimizi bölersek bu millet daha çok ayakta olacaktır. Bu millet hiçbir zaman sıkıntı yaşamayacaktır. Geçmişimizde olduğu gibi bugün de inşallah bu sıkıntılı zamanları atlatacağız. Milletimizi, hocalarımızı, bütün kardeşlerimizi bu kampanyaya destek olmaya, seferberliğe katkı sağlamaya davet ediyorum ve bu iyilikten paylarını almalarını özellikle istirham ediyorum. Çünkü Rabbimiz muhsinleri, iyilik yapanları sever. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karamanlı 64 umreci yakınlarına kavuştu
01 Nisan 2020 02:18		 Korona'dan can kaybı 214'e yükseldi
01 Nisan 2020 01:53
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
01 Nisan 2020 00:32		 Daire Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
31 Mart 2020 23:04
Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 TL'yi bağışladı
31 Mart 2020 22:33		 Koronavirüse karşı banknotları 100 derecede kaynatıyor
31 Mart 2020 20:26
Sosyal mesafeye uymadılar, Valiyi kızdırdılar
31 Mart 2020 20:23		 Siirt Üniversitesi Rektörü'nün lüks yaşamı tepki topladı
31 Mart 2020 20:11
TBMM'de görevli doktorda koronavirüs çıktı
31 Mart 2020 18:26		 Koronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı?
31 Mart 2020 16:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:11 - Erbaş: Tüm personelimizle Milli Dayanışma Kampanyası'nı destekliyoruz02:18 - Karamanlı 64 umreci yakınlarına kavuştu01:53 - Korona'dan can kaybı 214'e yükseldi01:13 - Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım01:02 - YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi00:45 - BM: Koronavirüs, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır kriz00:45 - Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği00:42 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik00:41 - HAKAD'dan 'Anılarını Yaz Bizimle Paylaş' kampanyası00:40 - Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
00:34 - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik00:32 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:31 - TYB Akademi ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtı00:26 - Bilirkişilerin rapor teslim sürelerine düzenleme00:20 - TÜSEB, Covıd-19 için geçici personel alacak00:17 - MEB, tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu00:04 - 1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Uzaktan eğitime geçen üniversitelerde akademisyenlerin ek ders ödemelerine dair işlemler nasıl yürütülecek?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,99
YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
Uzaktan eğitime geçen üniversitelerde akademisyenlerin ek ders ödemelerine dair işlemler nasıl yürütülecek?
Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım
MEB, tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
TÜSEB, Covıd-19 için geçici personel alacak
BM: Koronavirüs, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır kriz
Korona'dan can kaybı 214'e yükseldi
TYB Akademi ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 1
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
luke sikma 1
yardım kampanyaları 5
kenan sofuoğlu 2
haluk levent 1
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
bulaşık yıkayan erkek 4
1 nisan şakası 1
milli dayanışma kampanyası 4
SON İLANLAR
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam