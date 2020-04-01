Kampanyaya yardım yağdı: Tüm Türkiye'den destek

Türkiye tüm dünyası saran korona virüse karşı kenetlendi. Salgına karşı alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen vatandaşlara destek olmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası seferberliğe dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaş, kabinenin ise 5 milyon 200 bin lira ile başlattığı kampanyaya, milletvekilleri, belediye başkanları, kami ve özel sektör çalışanları, iş ve sanat dünyası, eğitim camiası ve onbinlerce binlerce vatandaş destek verdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop 5 maaş ile kampanyaya katılırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gün, milletçe dayanışma günü! Gün, bugün... Birlikte varız, birlikle varız! Biz bize yeteriz Türkiyem!" diyerek vatandaşları omuz omuza vermeye çağırdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 1 maaşını bağışlarken, başkanlığın birlerce personelini de kampanyaya katılmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı. Erdoğan, 'Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar' dedi.





GÜN PAYLAŞMA GÜNÜ

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez de "Bugün yürekleri birleştirme günüdür. Malımızdan, canımızdan ve rızkımızdan paylaşma günüdür. Zekat maldan, sadaka candan, infak rızıktan verilir. Zekat mal, sadaka can, infak rızık güvenliğimizin teminatıdır. Bugün ekmeğimizi kardeşlerimizle paylaşma günüdür" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Merkezi de kampanya omuz verdi. Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 3, Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Hamza Dağ 3'er maaşlarını bağışladı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de kampanyaya 5 maaş ile destek oldu. İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak 7 maaş, Denizli İl Başkanlığı 100 bin lira ile 'varız' dedi. Genel Sekteri Fatih Şahin 3 aylık milletvekili maaşıyla, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş da 1 maaşla destek açık açıklaması yaptı

İSTANBUL'DA SEFERBERLİK

Belediye başkanları da kampanyaya büyük destek verdi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım 7, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 6, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu 5, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu 3 maaş bağışladı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 6, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 5, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan 3, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin 2, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 2 maaşıyla destek oldu.

ANADOLU AYAKTA

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de bir aylık maaşıyla kampanyaya katıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 6 maaş bağışladı. Aktaş'ın eşi de 13 bin TL bağışladı. Yine, Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çöl 7 maaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir 6 maaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 5 maaş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 3 maaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan 2 maaş ve Adana'nın Yüreğir İlçesi Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir 1 maaşını bağışlayarak kampanyaya destek verdi.

MAAŞLAR KAMPANYAYA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da 6 ay maaşının yanısıra eşinin de 6 aylık emekli maaşı ile kampanyaya destek olacağını duyurdu. Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç 3 aylık maaşı ile destek oldu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na iki maaşlarını bağışladı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da 1 aylık maaşını bağışladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 5 ay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin de 2 aylık maaşı ile katkı sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden güçlü değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı. Erdoğan, 'Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimize vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye'yiz' dedi.





VALİLER DE DESTEKLEDİ

Bürokratlar ve valiler de kampanyanın öncüleri oldu. Samsun Valisi Osman Kaymak, Sivas Valisi Salih Aydan ve Diyarbakır Valisi -Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan

Basri Güzeloğlu da birer maaşlarını bağışladı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 2 maaş ve Pekin Büyükelçisi Emin Önen 1 maaş bağışladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 3, YTB Başkanı Abdullah Eren 1, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da 1 aylık maaşlarıyla kampanyaya destek olan diğer isimler. Türkiye Museviler Hahambaşı Isak Haleva da 5 aylık maaşını bağışladı.

112'ye bağış telefonu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 68 yaşındaki bir kişi, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlananlar arasında yer alan Nami Aydoğdu, Akıncılar Kaymakamlığı Vefa İletişim Hattı'nı arayarak ekipleri eve davet etti. Aydoğdu, eve gelen görevlilere, bir miktar para bağışladı. Parayı alan görevliler, "Herkes 112'yi yardım için ararken, siz Cumhurbaşkanımız'ın çağrısına 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek için aramışsınız, biz de talebinizi yerine getirmek için buradayız. Kampanya kapsamında en güzel örneklerdensiniz. Devlet adına, millet adına sizlere teşekkür ediyoruz" dedi. Aydoğdu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görevlilere teşekkür ederek, "Allah herkesi korusun, sağlık olsun. İnşallah bugünleri de atlatacağız" diye konuştu.

Bir günlük gelirini verdi

Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Erkan Ayhan, bir günlük gelirini bağışladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle insanların dışarı çıkamadığını ve bu nedenle satışların düşük olduğunu belirten Erkan Ayhan, bir günlük kazancı olan 37 lirayı banka hesabına yatırdığını belirtti.

Trump'la koronavirüs görüşmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ele alınmıştır. Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve işbirliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için veri ve tecrübe paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırmıştır." Öte yandan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile yaptığı telefon görüşmesinde koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkileri ele aldı.

Fazlı Şahan Fatih Özer