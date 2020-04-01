Karantinadaki şüpheli kaçtı: Polis her yerde onu arıyor
Kayseri'de koronavirüs nedeniyle bir süredir karantina altında kalan erkek bir hasta, hastaneden kaçtı. Olay sonrası tüm polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
|01 Nisan 2020 06:53
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Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir bulunduğu karantinadan kaçan şüpheli aranıyor.
Hastaneden kaçtı, polis her yerde arıyor
Erkilet Çocuk Hastanesi'nde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin, yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.Harekete geçen polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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