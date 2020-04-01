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Yerli ilaç 6 aya hazır: Gece gündüz çalışıyorlar

Türk bilim insanları Kovid-19'a karşı ilaç için çalışıyor. Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Urartu Şeker, "Çalışmanın 6-9 ay içinde preklinik aşamaları dahil olmak üzere tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.
 01 Nisan 2020 07:10
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Yerli ilaç 6 aya hazır: Gece gündüz çalışıyorlar


Kovid-19'a karşı yeni nesil ilaç için çalışan Türk bilim insanları, çalışmanın 6-9 ay içinde tamamlanacağını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme pro-jelerini desteklemek için bir alt platform oluşturduklarını açıklamasının ardından bilim insanları harekete geçti.

VİRÜSE KARŞI PROTEİN

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde bu çerçevede proje yürüten Doç. Dr. Urartu Şeker, Kovid-19'a yönelik çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Koronavirüsün hücreye tutunmasını engelleyecek proteinler üzerinde çalışma yürütüyoruz. Üretmeyi hedeflediğimiz proteini, Kovid-19'a neden olan virüsün insan hücrelerinin yüzeylerine tutunabilmesini sağlayan proteini bloke etmesi için kullanmayı planlıyoruz."

YAYILMAYI ENGELLEYECEK

"Böylelikle hastalarda virüs parçacıklarının yayılması engellenmiş olacak. Bu bağlamda iki farklı proteinin tasarımı araştırma grubumuzun sahip olduğu genetik mühendisliği ve sentetik biyoloji deneyimi sayesinde hızlıca tamamlandı, şimdi deneysel üretim aşamasına geçmek üzereyiz. Bu aşama tamamlandıktan sonra, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul ve ekibi, Kovid-19'a neden olan virüse karşı üretilecek proteinin testlerine başlayacak."

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Süreçleri kısaltmak için aralıksız çalıştıklarını vurgulayan Şeker, şöyle konuştu: "Çalışmanın 6-9 ay içinde preklinik aşamaları da dahil tamamlanmasını planlıyoruz. Tabii ki süreçleri kısaltmak ve daha hızlı ilerlemek için gece gündüz çalışılıyoruz. Böylelikle enfekte hastalara verilebilecek etkili bir yeni nesil ilacın elimizde olacağını öngörüyoruz."

İki şehir hastanesi açılıyor

İstanbul'da yeni şehir hastaneleri hizmete girecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe şehir hastanelerimiz açılıyor. Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe şehir hastanelerinin açılacağını belirtti. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi'nin ilk etabını hizmete açtıklarını anımsattı.

KAPASİTE 5 BİN 452 ARTACAK

Kartal Şehir Hastanesinin de daha önce hizmete girdiğini hatırlatan Koca, mesajında, "Mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe Şehir Hastanelerimiz açılıyor. Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor" bilgisini verdi.
Yeni Şafak
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