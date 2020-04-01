Kanuni Doğu Akdeniz'e, Fatih Karadeniz'e
|01 Nisan 2020 07:11
|Yazdır
Bütün dünya koronavirüsle mücadeleye odaklanırken bu durumu fırsat bilen Yunanistan, Doğu Akdeniz'de yeni girişimlerde bulundu. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı anlaşmasını yok saymaya çalışan Yunanistan, Avrupa Birliği'ne kendi çizdiği deniz yetki alanı haritasını gönderince Ankara da karşı harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aranacak yeni koordinatları belirleyerek Yunanistan'a cevabı sahada verecek. Bu kapsamda yılın ikinci yarısında Fatih, Karadeniz'de, yeni sondaj gemisi Kanuni ise Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramaya başlayacak.
Bu kapsamda Yavuz sondaj gemisi mevcutta Kıbrıs adasının güney kısmında sondaj faaliyetlerini sürdürürken Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin sismik arama gemileri de aralıksız olarak arama faaliyetlerini sürdürüyor.
PERSONEL KARANTİNADA
Öte yandan, Türkiye, bölgedeki sismik arama ve sondaj gemilerinde koronavirüse karşı da tüm tedbirlerini aldı. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmasını tamamlayarak Mersin Taşucu'na geçen Fatih'teki personel gemiden indirilerek 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları otellere yerleştirildi.
Osman Çobanoğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Telefondan virüs takip sistemi
01 Nisan 2020 08:35
|Virüs salgını nedeniyle kullanımı artan Zoom'a güvenlik incelemesi
31 Mart 2020 17:26
|PlayStation 5'in fiyatı ve satışa çıkacağı tarih sızdı
31 Mart 2020 16:51
|Facebook'a yeni buton geliyor...
31 Mart 2020 07:51
|Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının prototipini paylaştı
30 Mart 2020 19:59
|Koronavirüs, bankacılık işlemlerini dijitale kaydırdı
30 Mart 2020 16:19
|Yerli üretim röntgen makineleri göreve hazır
29 Mart 2020 22:33
|Aselsan, insan vücuduna gizlenmiş patlayıcıları bulacak
28 Mart 2020 13:59
|4 firmadan 100 Türk mühendis seferber oldu
28 Mart 2020 11:03
|Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
27 Mart 2020 19:27