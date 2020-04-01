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Koronavirüs hastalığında sağlık sigortasında teminat çok önemli

Sağlık sigortalarında koronavirüs karmaşası bitti. Türkiye Sigorta Birliği, teşhis konulana kadar giderlerin üstlenildiğini, teşhisten sonra poliçedeki teminata bakıldığını açıkladı
 01 Nisan 2020 07:56
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Koronavirüs hastalığında sağlık sigortasında teminat çok önemli

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) koronavirüs teşhis ve tedavisinde tanı konulana kadar tüm giderleri sigorta şirketlerinin üstlendiğini açıkladı. Teşhisin 'pozitif' olması durumunda ise tedavi giderlerinin poliçe teminatı kapsamına bağlı olarak ödeneceği vurgulandı.

Resmi olarak salgın hastalık ilan edilen durumlar genel olarak özel sağlık sigorta sözleşmelerinde de belirtilerek kapsama alınmıyordu. Salgının resmi ilanıyla birlikte tedavinin kamu tarafından karşılanması gerekliliğinin doğduğu belirtiliyordu. Dünya Sağlık örgütü (DTÖ) Kovid-19'u 'salgın' ilan ederken, bu sürecin ardından belirleyici ilk adım Sağlık Bakanlığı tarafından atıldı ve özel hastaneler de 'pandemi' hastanesi olarak görevlendirildi. Böylece daha önce bireysel sigortalarda teminat dışı olan salgın hastalıklar, sigorta şirketlerinin teminatına girmeye başladı.

Teşhis 'pozitif' olursa

2020 Şubat ayı sonu itibarıyla sigortalı sayısı 4 milyon 93 bin. Halihazırda poliçesi olanların şirketten şirkete değişen poliçeye ekli özel şartları var. Eğer kişinin poliçesi 'salgını' kapsıyorsa tanı konulduktan sonra teminat kapsamına alınıyor. Ancak pek çok poliçede 'salgın', standart istisna maddesi olarak belirtiliyor ve teminat kapsamına alınmıyor.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Sigorta şirketleri, tüm sigortalılarının sağlık kuruluşlarında Covid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstleniyor. Covid-19 teşhisi konduktan sonra tedavi giderleri ise poliçe teminat kapsamına bağlı olarak ödenmektedir" dedi.

4 milyon sağlık sigortalı var

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Türkiye'de özel sigortalara olan ilgi özellikle 'sağlık' konusunda artarak devam ediyor. 2019 sonu itibariyle Türkiye'de aktif sigortalı sayısı 22 milyon kişi olarak belirtiliyor. Yine aynı dönemde Türkiye'de 2020 Şubat sonu itibarıyla sağlık sigortalı sayısı; tamamlayıcı sağlıkta 1 milyon 171 bin kişi, özel sağlıkta 2 milyon 176 bin kişi ve yabancı sağlıkta 745 bin kişi olarak toplamda 4 milyon 93 bin kişiyi geçiyor.

Kapsama alıyorlar

Bazı sigorta şirketleri dün sabah itibariyle acentelere Kovid-19'un 'salgın' olarak teminat kapsamına alındığına dair duyurularını yapmaya başladı.

Allianz Türkiye'nin yaptığı açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaşan acentelere göre şirket, 'özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi bireysel ve kurumsal sigortalıların, Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde Kovid-19 tedavisine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretleri ve tedavi giderleri, poliçelerindeki mevcut şartları ve limitleri dahilinde özel şartlarda salgın hastalığın kapsam dışı belirtilmiş olmasına bakılmaksızın, emsal teşkil etmemek üzere, jest uygulaması kapsamında ödenecektir' denildi.

Bupa Acıbadem Sigorta sigortalılarına, Kovid-19'un tüm kurumsal ve bireysel sağlık poliçelerinin kapsamına dahil edildiği bildirildi. Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama paylaşıldı.
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