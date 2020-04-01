Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yattı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yattı.
|01 Nisan 2020 09:27
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Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre: Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti.
Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital'a gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'un koronavirüsten şüphelendiği ileri sürüldü.
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