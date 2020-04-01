Kahveciler eve taşındı

Evler ofis olunca ofislerin vazgeçilmezi olan kahveler de eve taşındı. Son haftalarda online alışverişlerde de kahve makinesi ve kahve alımında artış gözlemlendi. Özellikle evde kahve yapım videoları sosyal medyada şu sıralar revaçta. Evden çalışanlar her sabah demledikleri kahvelerinin fotoğraflarını paylaşmadan laptoplarının başına da oturmuyor.

Evlerinde ofis konforunu sağlamak isteyenlerin ilk tercihleri kahve makinesi, sandalye ve çalışma masası oldu. Mediamarkt'tan yapılan açıklama göre, online satışlarda son üç haftada çay ve kahve makinelerinde yüzde 145 ciro artışı oldu.

Yüzde 20 artış

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, online'da ofis ürünleri satışında yüzde 15-20 artış olduğunu açıkladı. Virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ilk iki hafta çoğunlukla gıda ve temizlik ürünleri satışında artış olduğunu dile getiren Ekmekçi, "Şu günlerde evde zaman geçirmek isteyenlere yönelik ürünlerde artış var. Kutu oyunlarında yüzde 60'ın üzerinde, kitaplarda yüzde 20, pilates mat'i gibi spor ürünlerinin satışları da yüzde 20 arttı" diye konuştu.

'Ofis'te hareketlilik

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamada, özellikle evden çalışma modelinin uygulanmaya başladığı son iki haftada ofis malzemeleri satışlarında hareketlilik olduğu belirtildi. Açıklamada, "Evlerinde ofis konforunu sağlamak isteyenlerin özellikle ofis sandalyeleri, çalışma masaları ve sandalyelerine olan talebinin arttığını görüyoruz. Bu ürünlerin satışlarında 9 ve 16 Mart haftalarını kapsayan iki haftalık dönemde bir önceki haftalara oranla adet bazında yüzde 10'luk artış yaşandı" denildi.

'Lojistik filomuz güçlendi'

Kovid-19 ile birlikte perakende sektöründe de tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki dönüşüm hızlandı.

Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, "İşyerlerinin ihtiyaçlarını hızlı karşılamak üzere 1 iş gününde teslimat yapmak amacıyla kurduğumuz araç filomuzu daha da güçlendirdik ve evden çalışma modeliyle birlikte artan ev ve bireysel temel tüketim ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sistemimizi vatandaşlara da açtık" dedi.

Anak, en çok talep gören ürünlerin kağıt havlular, tuvalet kağıtları, karton bardaklar, sıvı sabunlar, çamaşır suları ve yüzey temizleyicileri, çay, Türk kahvesi, küp şeker ve filtre kahve olduğunu söyledi.