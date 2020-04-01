Kamu kurumlarına ücretsiz siber destek

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Kurum ve kuruluşlar veri depolama, döküman ve belge doğrulama işlemleri ile veri sızıntısı ve saldırılara karşı tüm hizmetleri küme üyesi firmalardan ücretsiz şekilde temin edebilecek.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Evden çalışırken güvenli erişim ve kritik verilerin korunması hususlarına dikkat edilmesi önemli bir husus" dedi.