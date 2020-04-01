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Telefondan virüs takip sistemi

Virüs takip yazılımı geliştirildi. Koronavirüs tanısı konulan kişinin 14 gün içinde 4 metreden fazla yaklaştığı kişilerin cep telefonuna uyarı mesajı gönderilebilecek.
 01 Nisan 2020 08:35
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Telefondan virüs takip sistemi

Yazılım firması Denk Bilişim Teknolojileri ile ODTÜ Teknokent'ten Geodo Teknoloji ve Arduvaz Mühendislik, koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasına destek olmak amacıyla yeni bir uygulama geliştirdi. Benzer uygulamaları Çin, Güney Kore ve Singapur'da kullanılan sistemin nasıl çalıştığını Geodo Teknoloji kurucu ortağı Efe Kart, Hürriyet'e anlattı. Kart, "Sağlık Bakanlığı bizimle temasa geçti. Kapsamlı bir sunum yaptık ve görüşmelerimiz sürüyor" dedi:

KONUM VE BLUETOOTH: Uygulama, sağlık personeli ile vatandaş olmak üzere iki farklı yetkilendirmeyle çalışacak. Vatandaşlar uygulamayı telefonlarına indirdiğinde kendilerinden Google, Facebook ve benzeri uygulamalarda olduğu gibi konum verisi ve bluetooth erişim izinleri istenecek. Uygulamayı kullananlar, birbirleriyle sosyal temasa girdiğinde konum verisi ve bluetooth sinyalleri kesişecek ve bu veriler depolanacak.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre: Şüpheli bir kişiye pozitif tanısı konulduğu anda, sağlık görevlisi kendi yetkilendirmesiyle gerekli bilgileri sisteme girecek. Daha sonra geriye dönük taramayla eldeki veriler üzerinden o kişinin sinyallerinin kesiştiği kişiler bulunacak. İlgili kişilere uyarı bildirimleri gönderilecek. Buradaki hassasiyeti yarım metre ile 4 metre arasındaki mesafeye kadar ayarlayabiliyoruz. 4 metre kabul edersek, o hastanın 14 gün içinde 4 metreden fazla yaklaştığı kişilerin cep telefonuna uyarı mesajı gönderilebilecek.
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