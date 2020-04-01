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Koca, virüs hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıya video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı
 01 Nisan 2020 08:46
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Koca, virüs hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları ile görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü. Bakan Koca, farklı illerde tedavi gören hastaların durumu ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

Koronavirüs salgınının hem dünyayı hem ülkemizi tehdit ettiğini hatırlatan Bakan Koca, bu zor dönemde en büyük yükün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunu kaydetti. Sağlık Bakanı Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz. Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Bir yandan hayat kurtarmak için gayret sarf ederken bir yandan da sizler risk altındasınız. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık.

Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Erken dönemde bu ilaçlara başlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızı korumak noktasında da gayret içinde olmanız son derece önemli."

Hekimler, hastanelerindeki Covid-19 hastalarıyla ilgili Bakan Koca'ya detaylı bilgi verdi. Tıbbi teçhizat ve koruyucu malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten hekimler Bakan Koca'ya teşekkür etti.
Görüşmede ayrıca tedavi protokolleri, ilaç kullanımı ve yoğun bakım süreçleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.
Memurlar.Net
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