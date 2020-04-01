İki rektörden hayati uyarılar: Nisanda aman dikkat

Hürriyet'tenDeniz Gürel'in haberine göre: Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen: "Aşıyla ilgili çok ciddi çalışmalar var, daha da hızlandı. Bu çalışmalar F-35 üretmek kadar önemli, ama 12-18 aydan önce sonuç vermez. Bugünkü krizimiz için aşıyı çözüm olarak beklemek gerçekçi değil. Nisan ayı Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli; özellikle ayın ilk 15 günü nisanın tümünden önemli. Bu 15 gün biz ciddi derecede 'evde kal'a uyabilirsek, artık ezberlediğimiz hayati önlemlere uyabilirsek, şu andaki bulaşma ve pozitiflik hızını kırıp eğriyi sağa doğru büküp bu süreci daha geniş bir zaman dilimine yayabiliriz. Nisanı iyi geçirirsek, mayıs başında eğrinin kırıldığını görürüz. Mayısta biteceğini hiç sanmıyorum. Ama süreci doğru yürütürsek haziranda toparlanmış oluruz. Bunun tek yolu; bulaş hızını kesmemiz, mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamamız, tüm tedbirleri uygulamamız. Eğer bunu yaparsak ben Hacettepe Üniversitesi Rektörü olarak bana gelen hastaları yönetebilecek alt yapıya sahip olacağım. O zaman İtalya'da, İspanya'da olan görüntüler Türkiye'de olmayacak."

SADECE KENDİ EVİNDE KAL

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş: "Sokağa çıkmamanın felsefesini iyi anlamalıyız. Komşuya gidip 10 kişi evde toplanacağına sokağa çık, kimseye temas etme daha iyi. 'Evde kal'ın amacı sadece kendi evinde kal. Maske ve eldiven işini de abarttık. Maskenin kullanılabilir olduğu alanlar var, olmayan alanlar var. Şöyle ki; arabada önünüzde şoför var, yanında veya arkada oturuyorsun. Orada herkesin maske takması gerekiyor. İkincisi kalabalık ortamdasın. Sosyal mesafeyi aşarak çalışmanı gerektiren bir durum var. O ortamlarda belki maske takılabilir. Bu maskeler basit maskeler olmalı. N95'e gerek yok. Önceki verilere baktığımız zaman nisan ayının yukarı gidebileceğini herkes tahmin ediyor. Bu ay önemli. Şu anda vaka sayılarına baktığım zaman iki katına çıkması 4 günü buluyor. Çok iyi değil ama çok kötü de değil. Birçok hastalığın temelini araştıran laboratuvarlar var. Aşı çalışması da ilaç çalışması da var. Ben umutluyum. "

ATEŞE GEÇİT YOK

Koronavirüse karşı alınan önlemler Türkiye genelinde sıkı denetimden geçiriliyor. Bu kapsamda Malatya'nın Arguvan ilçesinde de özel araçlarıyla seyahat edenler durdurularak ateşleri ölçülüyor.