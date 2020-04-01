İyileşmiş hastanın kanıyla korona tedavisi
|01 Nisan 2020 09:10
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Kızılay ve Hacettepe Tıp Fakültesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin desteğiyle 'pasif antikor' tedavisinin çok yakın bir tarihte başlayacağı müjdesi verildi. Yoğun bakımdaki hastalar için umut ışığı olan tedaviyle, COVID-19 geçirip sağlığına kavuşmuş gönüllü donörlerden alınacak kandan, hastalığa karşı gelişen antikorların bolca bulunduğu plazma ayrılarak ağır durumdaki hastalara nakledilecek. Bu tedavinin Türkiye'de uygulanabilmesinin en önemli destekçilerden biri olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özcebe, şu bilgileri verdi: "Tedaviyi ilk kez Çin denedi, DSÖ de resmen uygulanabileceğini açıkladı. Bir enfeksiyon geçirdiğiniz zaman, bağışıklığınızın kalıcı olmasını sağlayan antikorlardır. Aşı ile antikorları oluşturduğumuzda olası etkenlere karşı koruma sağlarız. İyileşmiş olan kişinin kanından bu antikorları elde edip, enfeksiyonla savaşan ve bağışıklık sistemi zayıf olduğu için hastalığı ağır geçiren başka bir hastaya verdiğimiz zaman iyileşme sürecine önemli katkılarda bulunur. Buna pasif immünizasyon (bağışıklık) diyoruz. Bir hafta 10 gün sonra, iyileşenlerden plazma toplanmasına başlanacak. Toplanan plazmalardan fazla olanlar uygun şartlarda dondurularak saklanabilirse, ileride eritilerek tekrar kullanılabilir."
DETAYLARI ANLATACAK
KORONAVİRÜSE karşı aşı ve tedavi çalışmalarına başlayan hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın, ekibiyle birlikte üzerinde çalıştığı projeyle ilgili bugün videolu bir açıklama yapması bekleniyor. Ovalı, Sağlık Bakanlığı'na ilettiği projenin onay görmesi durumunda 6 Nisan'da ilk klinik çalışmalarına başlayacaklarını belirtmişti. 28 Mart'da attığı tweet'lerde iyileşen hastalardan alınan kanlarla koronavirüse yakalanan 12 hastanın tedavisi için yapılacak klinik çalışmalarını Sağlık Bakanlığı'na sunduklarını açıklamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucunun kaçtığı yerler var
31 Mart 2020 23:29
|Prof. Dr. Çilingiroğlu: Çin koronavirüs tazminatı ödesin
31 Mart 2020 22:45
|Dermatoloji uzmanı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
31 Mart 2020 22:01
|Koronavirüsle mücadelede nefes terapisi önerisi
31 Mart 2020 20:29
|Bu laboratuvar 90 dakikada koronavirüs testi yapacak
31 Mart 2020 18:35
|İyileşen hasta kanıyla korona tedavisi Türkiye'de
31 Mart 2020 12:35
|Koronavirüs'e karşı evde alınacak tedbirler
31 Mart 2020 09:33
|Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
31 Mart 2020 00:38
|Prof. Ceyhan: Tedbirlere uymazsak, durumu kontrol edemeyiz
30 Mart 2020 20:47
|Koronavirüsteki gizli tehlike 'süper yayıcılar'
30 Mart 2020 14:27