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55 günlük takiple etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirilen Hacer Goyi kod adlı terörist Nazife Bilen'i 55 gün boyunca özel ekip izledi. 7/24 sinyal takibine alınan terörist, İHA ile izlendi F-16 ile vuruldu
 01 Nisan 2020 09:25
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55 günlük takiple etkisiz hale getirildi

PKK'nın üst düzey isimlerinden olan Hacer Goyi kod adlı Nazife Bilen'in 20 Mart günü Kandil'e düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde sekreteri olan kadın teröristin 25 Ocak'tan bu yana yerel istihbarat ağından da yararlanan MİT tarafından izlendiği ortaya çıktı. Özel ekip tarafından izlenen teröristin, etkisiz hale getirilmesi için sivil yerleşim alanlarından uzaklaşması beklendi. Bu süreçte 7/24 aralıksız sinyal takibi yapıldı. MİT, teröristin sivil yerleşim bölgesinden uzaklaşıp başka bir kamp alanına doğru hareket halinde olduğunu belirleyince teröristlere şaşırtma taktiği uygulandı. Önce Nazife Bilen'in bulunduğu bölgenin güneyindeki boş bir alan bombalandı. Teröristlerin bu bölgeye geçme fikri değişince yerleşim birimlerinden uzak bir alana yöneldikleri anda Eskişehir'den havalanan 2 F-16 akıllı mühimmatla terörist Nazife Bilen'i nokta atışıyla etkisiz hale getirdi.

30 ASKERİ ŞEHİT ETMEKTEN ARANIYORDU

30 yılı aşkın süreden beri terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet gösteren Nazife Bilen, Abdullah Öcalan'ın yanında uzun yıllar sözde sekreterlik yaptı. Teröristin Uludere'ye bağlı Taşdelen Hudut Karakoluna 1992 yılında saldırı düzenlenerek 30 askerin şehit edildiği hain saldırının da faili olarak arandığı ortaya çıktı. Öcalan'ın yakalanmasından sonra KCK çatısı altında oluşturulan 8 kişilik sözde önderlik komitesi üyesi olan Bilen aynı zamanda Cemil Bayık ile Hülya Oran'ın başında yer alan KCK'nın da yürütme konseyi üyesiydi.

Özgür Cebe
Sabah
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