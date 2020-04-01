İşbirlikçiden İran istihbaratı itirafı
|01 Nisan 2020 09:27
|Yazdır
İstanbul Şişli'de 14 Kasım'da İran uyruklu ajan Masoud Molavi Vardanjani'yi öldüren Ali Esfanjani'yi İran'a kaçıran Siyavash Abazarı Shalamzari yakalandı.
Ali Efsanjani için İran İstanbul Başkonsolosluğu'ndan sahte seyahat belgesi hazırlandığını ve kaçışın bu sayede gerçekleştiğini anlatan Shalamzari, Esfanjani'yi sınırda 6-7 İranlı istihbaratçının karşıladığını kaydetti. Shalamzari, "İran'da bulunduğum bir dönem tanıştığım Hacı Ağa tarafından aranarak Ali Esfanjanı'nin yanına yönlendirildim. Bana 'Bir akrabam pasaportunu evraklarını kaybetmiş. Şimdi gir onu al' dedi.
Şişli Camii civarında otururken onu buldum ve çok telaşlıydı. Çok stresi vardı. Onu arabama aldığımda 'neden korkuyorsun, pasaportunu İran verir hemen gidersin, Hacı seni tanıyor, pasaportunu alırsın' dedim. Hacı ağa aradı. Ali'ye 'telefonunu kır at' dedi. Ben Hacı Ağa'ya ne olduğunu sorduğumda Bana 'Siz bekleyin İran Konsolosluğu ile konuşacağım. Size çıkış belgesi verecekler' dedi. Biri beni aradı ve konsolosluktan bir belge getireceğini söyledi. Beni Marmara Park civarında buldu. Belgeyi bana verdi. Ben Hacı Ağa'ya 'havaalanından bu şahsı göndereceğim' dedim. Fakat Hacı 'Yok karayoluyla getir. Benim hatırım için karayolu ile Gürbulak sınırına kadar getir' dedi. Otobüslere binerek sınıra kadar gittik. Orada İran istihbaratından 6-7 kişi Esfanjani'yi karşıladı" diye itiraflarda bulundu.
Abdurrahman Şimşek
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uzman olduğunu iddia eden FETÖ'cünün takipsizlik kararı kaldırıldı
01 Nisan 2020 11:32
|FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
01 Nisan 2020 11:31
|HDP'li eski Başkan 'koronavirüs'ten tahliye oldu
01 Nisan 2020 11:24
|FETÖ'cü savcının darbe yanlısı komiseri koruması gerekçeli kararda
01 Nisan 2020 11:10
|55 günlük takiple etkisiz hale getirildi
01 Nisan 2020 09:25
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 211. gününde sürüyor
31 Mart 2020 13:17
|Karlov suikastı davası sanıklarının tahliye talepleri reddedildi
31 Mart 2020 11:29
|FETÖ, itirafçı olmaya karar veren mahrem imamı yurt dışına kaçırmak istemiş
31 Mart 2020 11:11
|İran sınırından Türkiye'ye sızmak isteyen bir terörist etkisiz hale getirildi
31 Mart 2020 10:22
|MSB: Barış Pınarı'nda 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
31 Mart 2020 10:19