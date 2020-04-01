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Koronavirüsü salgınıyla mücadeleye 5 bin 452 yataklı takviye

Türkiye'nin gözbebeği sağlık yatırımları olan Şehir Hastaneleri bir bir açılıyor. Erdoğan tarafından müjdesi verilen İkitelli ve Göztepe şehir hastaneleri de açılış için gün sayıyor
 01 Nisan 2020 09:28
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Koronavirüsü salgınıyla mücadeleye 5 bin 452 yataklı takviye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen İkitelli ve Göztepe Şehir Hastaneleri mayıs ve eylülde hizmet vermeye başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni şehir hastaneleriyle birlikte yatak kapasitesinin 5 bin 452 kişi artacağını söyledi.

İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ

İstanbul Başakşehir'de 2016'da yapımına başlanan İkitelli Şehir Hastanesi'nin tüm çalışmaları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kamu özel sektör işbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan şehir hastanesi, İstanbul ve çevre illere hizmet verecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM bağlantı yollarına ilaveten metro istasyonu planlaması ile İstanbul halkının en uygun sağlık hizmetlerine, hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabilmesi sağlandı.

Bir milyon metrekarelik alan üzerinde 2 bin 682 yatak kapasiteli hastane, sismik izolatör teknolojisi sayesinde depreme karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane, 2 bin 354 yatak kapasiteli ana hastane binası, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşuyor. 709 poliklinik, bin 190 tek kişilik oda, 472 çift kişilik oda, 90 ameliyathanenin yer aldığı hastanenin yoğun bakım odalarında da 520 yatak bulunuyor. İkitelli Şehir Hastanesi, mayıs ayından itibaren hasta tedavilerine açılacak.

HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Şehir hastanesinin ikincisi ise Kadıköy Göztepe'de yer alıyor. 2014'te temeli atılan hastane 110 bin 914 metrekarelik arsa üzerinde 237 bin 300 metrekare inşaat alanına sahip. Proje, 2 bin 590 yatak kapasiteli 13 katlı, 3 blok olarak inşa edildi.

Yeni hastanede odalar, ortalama 35 metrekare ile oldukça geniş. Projede aydınlatmadan ısıtmaya kadar birçok ayrıntı ise tasarruflu enerji sistemlerinden oluşuyor. Sismik izolasyon sistemiyle yapılan bina, depreme karşı dayanıklı olarak hizmet verecek. Toplam ameliyathane sayısı ise 28 olacak. Göztepe şehir hastanesinin eylül ayında hizmete açılması planlanıyor. İki hastanede sürece katkı sağlayacak.

Zeynel Yaman
Sabah
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