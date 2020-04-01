Eczacı koronavirüs olursa mesul müdür?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz imzasıyla il sağlık müdürlükleri ve Türk Eczacıları Birliği'ne gönderilen "çok acele" ibareli yazıda, eczacılar ve eczanelerde görev yapan personel için ek tedbirler alındığı kaydedildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlunun haberine göre: Yazıda, eczane sahip ve mesul müdürünün enfekte olması ya da temaslı takibinde olması durumunda, eczaneye gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılacağı; eczaneye nezaret edilmesi ve nezaret süresi bitiminde mesul müdür atanması ihtiyacı olması halinde mesul müdür atanacağı belirtildi. Serbest Eczaneler Tarafından Alınması Gereken Pandemi Tedbirleri'nden bazıları şöyle:

En fazla 10 kişi

Hastaların, eczane içinde birbirinden en az 1 metre aralıklarla durması için zemin bandı/bariyer gibi ekipmanlar kullanılarak işaretleme yapılmalıdır. Çalışan personel dahil büyüklüğüne göre eczanede en fazla 10 kişinin bulunması sağlanmalıdır.

Acil durum planı oluşturulmalı ve eczane çalışanlarına görev dağılımı yapılmalıdır.

Eczane çalışanlarının sağlık durumu kovid-19 semptomlarına önem vererek yakından takip edilmelidir.

Çalışanlar tıbbi maske kullanmalı ve el hijyenine uymalıdır.

Eldiven; çevresel bulaşı artırdığından kullanılmamalıdır.

Personelin eksik olması durumunda dahi eczanenin hijyen koşulları sağlanmalıdır.

Kovid-19 pozitif hastalar için ayrı kullanım alanları oluşturulmalıdır. Bu alanın belirlenmesinde bantla işaretleme ya da paravanlarla ayrılma gibi yöntemler uygulanabilir.

Klimayı açmayın

Mümkünse gereksiz hava sirkülasyonunu önlemek için hem havalandırma hem de klima sistemleri kapalı tutulmalıdır.

Görev dağılımına göre ayrı ayrı mola süreleri ve sıklığı belirlenmelidir.

İlaç stokları kontrol edilmelidir. Özellikle yüksek talep gören ve ihtiyaç duyulabilecek ilaç grupları belirlenerek ve stok durumu kontrol edilerek ihtiyaç halinde temin edilmelidir.

Kişisel koruyucu ekipman stokları tükendiyse veya alınamıyorsa, alternatif koruyucu önlemler alınmalıdır. Örneğin tutarlı mesafe sağlamak için yüz siperlikleri bir çözüm olabilir.

Önlükler günde en az bir defa değiştirilmelidir. Kirli önlükler yıkanmadan önce ayrı bir poşet içerisine konulmalı ve 60-90°C'de yıkanmalıdır.

