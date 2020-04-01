Tarım Bakanlığı, sözleşmeli personel nakil duyurusu yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli personel için nakil duyurusu yayımladı. Bakanlıkta 3 yılını doldurmuş olan sözleşmeli personel nakil başvurusunda bulunabilecek.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Sözleşmeli personelin hizmet cetvelindeki (hizmet süresi, hizmet puanı, askerlik süresi, doğum izni, öğrenim durumu vb.) eksik ve düzeltilmesi gereken bilgilerin il ve ilçe müdürlüklerinde bulunan PBYS sorumluları tarafından düzeltilmesi gerekmektedir.

Not: Hizmet cetvelindeki hatalı ve eksik işlemler için Genel Müdürlüğümüz aranmaması rica olunur.

1- Sözleşmeli personelin 3 yıldan yer değişikliğine ait Genelge ektedir.

2- Fiili olarak ve bulunduğu yerde 3 yılını dolduranlar müracaat edebileceklerdir.

3- Bu tayinler sadece il dışını kapsamaktadır.

4- Maksimum 10 yer için tercih yapılacaktır. Bir ilin ilçeleri olacağı gibi farklı illere de tercih yapılabilir.

5- Hizmet puanı ve tercihe göre yerleştirme yapılacaktır.

6- Yerleştirmesi yapılan personelden boşalacak yerler ÖSYM'ye bildirileceğinden dolayı kesinlikle feragat veya iptal kabul edilmeyecektir.

Not: İlgililer gitmeyecekleri yere tercihte bulunmamaları gerekmektedir.

7- 01.04.2020 - 30.04.2020 tarihleri arasında ilan edilen yerlere İl Müdürlüklerince tayin yapılmaması gerekmektedir

DAĞITIM YERLERİNE

İl Tarım ve Orman Müdürlüklerindeki; şube, ilçe ile kuruluş ve bölge müdürlükleri personel ihtiyaçlarının kurum içi naklen atama yolu ile karşılanmasına yönelik olarak unvanlara göre boş kadroların ilam, müracaatların alınması ve atamaların yapılabilmesi için gereken iş ve işlemleri düzenleyen 25.03.2020 tarihli ve 2 sayılı Genelge ekte sunulmuştur.

Sözleşmeli personelin 3 yıldan yer değişikliği atamasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Genelgeye titizlikle uyulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 26393984-903.99/ 1- 4S/O3/2020

Konu : Sözleşmeli Personelin

3 Yıldan Yer Değişikliği

GENELGE

Bilindiği üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Kurum İçi Yer Değişikliği" başlıklı "e" maddesi "Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar için en az üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir." hükmünü amirdir.

Yukarıdaki hüküm gereğince Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda görev yapan Mühendis ve Veteriner Hekimlerden bulunduğu yerde (Askerlik ve Ücretsiz Doğum izni hariç) en az 3 yıl hizmet süresi bulunan ve tayin talep eden sözleşmeli personelin ÖSYM Başkanlığınca sözleşmeli personel yerleştirilmesi yapılmadan önce iller arası yer değişikliği yapılacaktır. Boş kadroların ilanı, müracaatların alınması ve yer değişikliğinin yapılabilmesi için gereken iş ve işlemler aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;

1- İl Tarım ve Orman Müdürlüklerindeki tercih yapılacak Şube ve İlçe Müdürlüklerindeki boş pozisyonlar 01.04.2020 tarihinde www.tarimorman.gov.tr PERGEM web adresinde ilan edilecektir.

2- İlan edilen boş kadrolar için gerekli şartları taşıyanlar, 01.04.2020 - 06.04.2020 (mesai bitimi - saat 18:00'a kadar) tarihler arasında Personel Bilgi Yönetim Sistemindeki (pbys.tarimorman.gov.tr) adresindeki "Dönem Tayin Başvuru" sayfasında hazırlanan tercih formlarında uygun olanı doldurup ve varsa istenilen belgeler taratılıp sisteme yüklenerek müracaat edebileceklerdir. İnternet ortamında yapılan müracaat üzerinde daha sonra değişiklik yapıldığında en son güncellenen tercih geçerli olacaktır. Bilgisayar üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği açısından tercih yapan personel tarafından bu müracaat formundan 2 nüsha çıktı alınıp birim amiri tarafından görüldü şeklindeki tasdikinden sonra. 1 nüshası işlem dosyasında muhafaza edilmek üzere birimine verilecek, diğer nüshası ise kendisinde kalacaktır. Müracaat formlarına ait çıktıların, müdürlükler tarafından Genel Müdürlüğümüze posta ile gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

3- İlan edilen boş pozisyonlara, şartları uygun olan personel tarafından internet ortamında her yerden müracaat yapılabilecektir. Müracaat süresi içinde izinli, raporlu, geçici görevli veya benzeri mücbir sebeplerden dolayı görev yaptığı birimden uzakta olanlar, bu durumlarını gösteren belge ile bulundukları yere en yakın il/ilçc müdürlüğüne giderek, 2 adet müracaat formu çıktısını birim amirine onaylatacaklardır. İlgili müdürlük tarafından bu formların bir nüshası şahsa verilecek, bir nüshası çalıştığı birime gönderilecektir.

4- Bir boş pozisyon için birden fazla müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi öncelikle değerlendirilecek olup, hizmet puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin de eşitliği halinde ise doğum tarihi önce olan personele öncelik verilecektir.

5- Tercih de bulunacak sözleşmeli personelin 30.04.2020 tarihi itibariyle (Askerlik ve Ücretsiz Doğum izni hariç) 3 yılını fiilen tamamlamış olması gerekmektedir.

6- İlgililer ilan edilen boş pozisyonlardan unvanlarına uygun olan en fazla 10 (on) yer için tercihte bulunabileceklerdir.

7- 21.04.2020 tarihinde geçici yerleştirme sonuçları açıklanacaktır.

8- Geçici yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra herhangi bir sebeple feragat etmek isteyen personel 21.04.2020-24.04.2020 (mesai bitimi 18:00'a kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi ve Yönetim Sisteminden (PBYS) yapılacaktır. (Tüm tercihlerden feragat etmiş sayılacaktır.)

9- Hizmet Puanına ve yerleştirme sonuçlarına yapılacak itirazlar, 21.04.2020-24.04.2020 (mesai bitimi 18:00'a kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi ve Yönetim Sisteminden (PBYS) yapılacak olup, sonradan yapılan itirazlar değerlendirilmeyecektir.

10- Kesin Yerleştirme sonuçlarının açıklanması 30.04.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek olup, hizmet puanı ve hizmet süresinin hesaplanmasında da aynı tarih esas alınacaktır.

11- Yerleştirilen veya yerleştirilip ataması yapılan personelin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda belirtilen tayin şartlarını taşımayanlar veya şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları yapılsa dahi atamaları iptal edilecektir; ilgili hakkında da disiplin hükümleri uygulanacaktır.

12- 01.04.2020 tarihinden itibaren illerde bulunan boş pozisyonlara yerleştirme işlemleri yapılıncaya kadar ilan edilen boş pozisyonlara il içi ve iller arası tayin yapılmaması gereklidir.

13- Yukarıdaki tarihler mücbir sebeplerden dolayı değişiklik gösterebilir.

3 yılını dolduran sözleşmeli personelin tayin işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi, gereğini ve ilgililere duyurulması hususunu önemle rica ederim.

Sözleşmeli personel boş yerler