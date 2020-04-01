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Muğla'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.
 01 Nisan 2020 10:20
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Muğla'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.

Konacık Mahallesi'nde görülen 10'a yakın yaban domuzu, gece saatlerinde evlerin, iş yerlerinin ve bir alışveriş merkezinin olduğu alanda, çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.

Domuzlar yerleşimin yoğun olduğu alanları dolaştıktan sonra kara yolunu geçmeye çalıştı.

Çevrede buldukları gıdaları yiyen domuzlar, daha sonra arazide gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı
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