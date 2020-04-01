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'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine toplumun her kesiminden, kamu kurumlarından, sivil kuruluşlardan, Milli Dayanışma Kampanyası için destek açıklamaları geliyor.
 01 Nisan 2020 10:31
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'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek devam ediyor

Açıklanan destek açıklamaları şu şekilde:

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için tüm Yargıtay personelinden destek istedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca imzasıyla yapılan duyuruda, insanlığın karşı karşıya kaldığı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı krizin üstesinden gelebilmek ve koronavirüsle mücadeleden en az hasarla çıkmak, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına Yargıtay olarak kurumsal mahiyette katılmaya karar verildiği belirtildi.

Bu nedenle Yargıtay Başkanlığı adına bir hesap numarası açıldığı ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"İlgili kampanya gönüllülük esaslı olmak üzere toplanacak, toplu miktar süre sonunda kampanya hesabına aktarılacaktır. Sayın Başkanlarımız, üyelerimiz, onursal başkan ve üyelerimiz, Yargıtay Cumhuriyet savcılarımız ve tetkik hakimlerimiz için alt sınırı 1000 liradan, personelimiz için 100 liradan az olmamak üzere, ilan edilen hesap numarasına 20 Nisan 2020 tarihine kadar yardımda bulunulması hususu saygıyla duyurulur."

Mehmet Akarca imzalı duyuruda, Vakıfbank Yargıtay Şubesinde açılan hesaba yapılacak yardımlar için hesap ve IBAN numarasına da yer verildi.

SPK'DAN DESTEK

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı.

SAKARYA, DÜZCE VE KARABÜK'TEN DESTEK

Karabük Valisi Fuat Gürel, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdi.

Başkan Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına Düzce olarak tam destekte bulunduklarını belirtti.

Özlü, "İlk aşamada bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Sevgili Düzceli kardeşlerim, bu kampanyaya destek olalım." ifadesini kullandı.

- Sakarya

Sakarya'daki kurum yetkilileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zamanın birlikte güçlü olma zamanı olduğunu vurgulayarak, bir aylık maaşını kampanyaya bağışladı.

- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir aylık maaşını bağışladığını bildirdi.

Gürel, mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı ilk etapta 1 aylık maaşımla ben de destekliyorum. Haydi Karabük! Zaman birlik olma zamanı, zaman milli dayanışma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ ANNESİNDEN DESTEK

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde iki oğlu ve damadı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan 94 yaşındaki Muzaffer Gülşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

VAKIFBANK'TAN KAMPANYAYA DESTEK

VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu.

VALİ VE AKADEMİSYENLERDEN KAMPANYAYA DESTEK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na vali ve akademisyenlerin desteği sürüyor.

Bingöl Valiliğinin Twitter hesabından yapılan "Haydi Bingöl, vakit birlik ve beraberlik vakti" paylaşımında, kampanyaya Vali Kadir Ekinci'nin de bir aylık maaşıyla katkıda bulunduğu belirtildi.

- Senato üyeleri ders ücretini bağışladı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, video konferans sistemiyle gerçekleştirilen senato toplantısının ardından yaptığı açıklamada, senato üyeleriyle bahar dönemi boyunca alacakları ders ücretlerini bağışlama kararı verdiklerini söyledi.

Yardımlaşma ve dayanışmanın kadim medeniyetin mihenk taşı olduğunu belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Hep birlikte dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah aydınlık yarınlara kavuşacağız. Bugün İspanya ile İtalya'ya uçak ve gemiyle sağlık malzemesi desteği veriyoruz. Allah'a hamdolsun ki bu süreci Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek el birliğiyle atlatacağız."

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, kampanyaya bir maaşıyla katıldığını belirterek, "Allah vatanımızı kaza ve belalardan korusun, birlik ve beraberliğimizi artırsın." dedi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman da bir aylık maaşını bağışlayarak kampanyaya destek sundu.

BDDK'DAN KAMPANYAYA DESTEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Akben ve kurul üyeleri "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağış yaparak katıldı.

Ayrıca kurumun internet sitesinde de kampanyaya katılım duyurusu yayımlandı.
Anadolu Ajansı
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