Kayseri'de karantinadaki umrecilerden 192'sinin tahliyesi tamamlandı
Kayseri'de, umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesi tamamlandı
|01 Nisan 2020 10:52
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Kayseri'de, umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesi tamamlandı.
Türkiye'ye dönmelerinin ardından 16 Mart'ta kentteki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen umrecilerden dün tahliyelerine başlanan 192 kişi, yurt bahçesine kurulan çadırda sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilip otobüslerle memleketlerine gönderildi.
Diğer umrecilerden bir kısmının hastanede takip edildiği öğrenildi.
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