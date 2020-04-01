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Acun Ilıcalı: Ülkemle gurur duyuyorum

Korona virü salgını nedeniyle ülkemizde ve diğer ülkeler arasındaki farklılıklara değinen Acun Ilıcalı, Dominik'te bu salgına dair son durum hakkında da bilgi verdi. Ilıcalı, "Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağı akşamları çok ciddi anlamda uygulanıyor ama bunun en önemli sebebi de insanların mağazaları yağmalamaya başlamasından doğan endişe... Bu anlamda ülkemle gurur duyuyorum" dedi.
 01 Nisan 2020 11:18
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Acun Ilıcalı: Ülkemle gurur duyuyorum

TV8'de ekrana gelen Survivor 2020 Ekstra canlı yayınına Acun Ilıcalı telefonla bağlandı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni sezonuna dair önemli açıklamalar yaptı. Korona salgını nedeniyle ülkemizde ve diğer ülkeler arasındaki farklılıklara değinen Acun Ilıcalı, Dominik'te bu salgına dair son durum hakkında da bilgi verdi.

''Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok''

Korona virüsüne karşı yapım olarak önlemlerini aldıklarını belirten Acun Ilıcalı şunları söyledi: "Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı.''

"Türk olmaktan gurur duydum''

"Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum. Çok mutlu olduğum bir dönemi yaşıyorum, bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Çok önemli bir ayrıntı insanlar gözünden kaçabiliyor ama ben bizzat takip edip gördüğüm için bunu sizlere anlatmam lazım" diyen Ilıcalı sözlerini şöyle dürdürdü: "Bu mutluluğu, bu gururu, bu farkı sizin de yaşamanızı istiyorum. Dünyanın birçok yerinde karantinalar oldu. Bu karantina sürecinde de insanlar evlerine girdiler, evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Bütün dünya için bizim yaşadığımız şartlar söz konusu! Fakat arada şöyle bir fark var, dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Belli bir saatten sonra sokağa çıkarmıyorlar insanları. Buradaki çok önemli sebep de şu; Dükkanların ve işyerlerinin yağmalanmasından korkuyorlar, bu konuda bir güvence yok.

''Böyle bir içgüdümüz de yok''

Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağı ciddi anlamda uygulanıyor akşamları, dediğim gibi bunun en önemli sebebi de insanların mağazaları yağmalamaya başlamasından doğan endişe! Avrupa'da bile mağazalar, vitrinler tahtalarla kapatılıyor. Bu bahsettiğim ülkelerden biz çok zengin değiliz, ama baktığımız zaman böyle bir riski bizim ülkemiz de hiçbir zaman yaşamıyoruz. Böyle bir içgüdümüz de yok.

''Gerçekten aziz bir milletiz''

Millet olarak bu konularda çok farklıyız. 'Hadi bunu yağmalayayım, böyle bir durum varken bunu fırsata çevireyim' diye bir olay Türkiye'de yaşanmıyor. Gerçekten aziz bir milletiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu zor günleri de inşallah hep beraber aşıp, iyi günlere ulaşacağız."
Memurlar.Net
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