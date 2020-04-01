İstanbul'da, asılsız paylaşım yapan şüpheli yakalandı
İstanbul'da, sosyal medya hesabı üzerinden asılsız paylaşım yapan şüpheli yakalandı.
|01 Nisan 2020 11:23
|Yazdır
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında taksilere getirilen kısıtlamanın ardından sosyal medya hesabından "Bağcılar'da bir taksi durağında '0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası: 2 yaralı', bir taksici gözaltında" paylaşımı yapan ve yorum kısmında da asılsız bilgi paylaşımlarını sürdüren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu hesabın sahibi olduğu ve paylaşımları kendisi yaptığı belirlenen C.T. Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı.
Dijital malzemelerine el konulan ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında işlem yapılan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adli Tıp otizmli gence 'kendisini savunabilir' dedi, şüpheli tahliye edildi
01 Nisan 2020 11:49
|'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi
31 Mart 2020 21:26
|HDP'li vekil Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı
29 Mart 2020 16:32
|Ambulansa saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi
29 Mart 2020 16:20
|Erdoğan'a hakaret etti, 90 gün evden çıkamayacak
28 Mart 2020 23:17
|Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı
28 Mart 2020 17:37
|Sosyal medyada provakasyon 3 kişi tutuklandı
28 Mart 2020 12:11
|FETÖ şüphelisi akademisyen hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
27 Mart 2020 19:20
|112 Acil Servis görevlilerini darp eden 3 kişi tutuklandı
27 Mart 2020 19:14
|Cezaevinde asılsız 'koronavirüs çıktı' iddialarına soruşturma
27 Mart 2020 15:29