Fatih Tezcan'ın gündeme taşıdığı kadın, öğretmen değil!
|01 Nisan 2020 11:26
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Gazeteci Fatih Tezcan, dün sosyal medya hesabından, şu şekilde bir mesaj yayımladı:
"Bu bir öğretmen. Yeni atandı. Çocuklarımızı bu tiplerin ele geçirdiği okullara göndermeye gerek yok. Kaliteli öğretmenler var tabi ama onlar da ilimsiz, bilimsiz, imansız, ahlaksız bir Milli Eğitim Bataklığı'nın içinde 'mecburen' çalıştıkları için, istifade imkanımız yok. Yazık."
Memurlar.net olarak bunu Milli Eğitim Bakanlığına sorduk. MEB yetkilileri, Tezcan'ın eleştirdiği ve hesabında ahlaksızca yazışmaların bulunduğu iddia edilen kadının öğretmen olmadığını belirtti.
MEB yetkilileri kadının 26 Mart'ta personel alımları için tercih yaptığını ancak MEB'in 18 Mart'ta atama sonuçlarını açıkladığına dikkat çekti.
Tuğçe Mortal isminin kullanan kadının, özel bir sağlık kurumunda çalıştığı belirtildi.
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