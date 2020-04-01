1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 341 lira seviyelerinde

Gram altın 340,8 lira, çeyrek altın 560 lira ve Cumhuriyet altını 2.285 liradan işlem görüyor
 01 Nisan 2020 11:28
Yazdır
Gram altın 341 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 340,8 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 339 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 340,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 560 lira, Cumhuriyet altını da 2.285 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında 1.570 doları test etmesinin ardından buradan gelen tepki alımlarıyla yükselerek şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1.598 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini, konuya ilişkin belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistler, gram altında 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
01 Nisan 2020 12:03		 Borsa, güne düşüşle başladı
01 Nisan 2020 10:07
Borsa günü yükselişle tamamladı
31 Mart 2020 18:29		 Gün sonu altın fiyatları
31 Mart 2020 17:20
Dövizde gün sonu fiyatları
31 Mart 2020 17:09		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
31 Mart 2020 13:19
Çeyrek altın ne kadar?
31 Mart 2020 12:41		 Gün ortası döviz fiyatları
31 Mart 2020 12:20
Gram altın 342 lira seviyelerinde
31 Mart 2020 11:29		 Borsa, güne yükselişle başladı
31 Mart 2020 10:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:26 - Bankalardan emeklilere maaş ve ikramiye ödeme tavsiyesi12:23 - Koronavirüse rağmen 26 kişi kahvehanede yakalandı12:17 - İstanbul'un Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı12:12 - TBMM Adalet Komisyonu cuma günü toplanacak12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Borsa İstanbul'dan kampanyaya büyük destek12:00 - Engellilere verilen idari izinden dolayı bazı kurumlarda iş yükü arttı, 'uzaktan çalışma' düşünülmeli12:00 - Diyanet: Zekatlar kampanyaya destek amacıyla verilebilir11:58 - Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar11:53 - Çevre Bakanı Kurum: Egzos emisyon ölçümleri ertelendi
11:49 - Adli Tıp otizmli gence 'kendisini savunabilir' dedi, şüpheli tahliye edildi11:47 - Bakanlıktan tıbbi malzeme sağlayan firmalara destek11:35 - Bakan Pekcan: Kargo teslimatında herhangi bir sıkıntı yok11:32 - Uzman olduğunu iddia eden FETÖ'cünün takipsizlik kararı kaldırıldı11:31 - FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında 15 yıla kadar hapis istemi11:28 - Gram altın 341 lira seviyelerinde11:26 - Fatih Tezcan'ın gündeme taşıdığı kadın, öğretmen değil!11:26 - Dernek üyelikleri e-Devlet'ten sorgulanabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar
LPG'ye büyük indirim geliyor
YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,99
İki rektörden hayati uyarılar: Nisanda aman dikkat
Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım
Bakanlık genelge yayınladı: Pazar yerleri için yeni tedbirler
Uzaktan eğitime geçen üniversitelerde akademisyenlerin ek ders ödemelerine dair işlemler nasıl yürütülecek?
90 bin mahküma virüs tahliyesi
Karantinadaki şüpheli kaçtı: Polis her yerde onu arıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vay anasını sayın seyirciler 2
karantina 1
telefonu sonuna kadar çaldıran insan 7
uyku düzeni 2
bulaşık yıkayan erkek 4
ademi merkeziyetçilik 1
yusuf ve zevcesine ait düğün davetiyesi 2
belediyelerin yardım toplamasının valilik iznine bağlanması 8
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam