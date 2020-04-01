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Bakan Pekcan: Kargo teslimatında herhangi bir sıkıntı yok

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Kargo teslimatında herhangi bir sıkıntı yok.
 01 Nisan 2020 11:35
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Bakan Pekcan: Kargo teslimatında herhangi bir sıkıntı yok

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Corona virüs salgını sürecinin ekonomiye etkisini ölçmek açısından ilk veri, sizin faaliyet alanınızda; dış ticaret/ihracat gelişmeleri. Mart ayı ihracatı corona virüs sürecinden nasıl etkinlendi, rakamlar ne gösteriyor?

"Virüsün dünyada küresel ekonomiye etkisine bakmak lazım. İnsan hayatı kadar ekonomiye de etkileri oldu. Pandemiyi kontrol altına almadan tam etkisini göremeyeceğiz...

IMF Başkanı 2009'dan kririndne deaha büyük olduğunu söyledi. Avrupa Merkez Başkanı, AB'nin büyümesini revize etti.

Bütün bunlara baktığınızda biz bu yola iyi başladık. Ocak - şubat ihracatımız yüzde 4 arttı. Kapıların kapanması, Avrupa'nın durumu bizi de etkiledi. Mart ayında İran ihracatı yüzde 82 düştü. Irak'a ihracat yüzde 48'lere düştü. İspanya ve İtalya yüzde 40, Fransa 32,5, Almanya yüzde 14, Çin yüzde 19, İngiltere yüzde 12 düştü...

Bu ay ihracatamızda bir miktar düşme göreceğiz, yüzde 20'lerin altnda olacak. Yarın açıklayağız, yüzde 17'lerde olacak... Temazsız ticaretle toparlayacağız inşallah en kısa zamanda..."

Süreç devam ediyor ve süre daha devam edecek görünüyor. Salgının dünya ticaretine ve elbette bize etkisi ne olur? İhracat/ithalat hedefinde bir revizyon gerekiyor mu?

"Biraz daha beklememiz lazım. Rakamsal konuşabilmek için pandeminin dünyada kontrol altına alınması lazım. Bu olmadan, dünyada ekonomik, ticari ve yatırım ortamının verilerinin konuşulması erken olacak. Bazı rakamlarda ciddi revizeler var ama kontrol altına alabileceğiz..."

Corona virüs salgını G20 gündeminde de konuşuldu, görüşüldü. Etkiyi azaltmak için küresel ölçekte planlanan bir adım var mı?

"Burada da gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız da liderler toplantısında altına çizmişlerdi. Bir kere korumacılık politikarından vazgeçilmeli. Adil ve serbest ticaretten yana olduğumuzu her zaman bildirdik. Bu doğrultuda görüşlerimizi paylaştık, genel olarak da aynı görüşler dile getirildi.

İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı ülkelerin bazı ticari tedbirleri oldu. En azından bunların kısa süreli olması, şeffaf olması ve çok sert olmaması yönünde ortak karar çıktı. İki ay teknik gruplar çalışacaklar ve sonra G-20 ticaret ve yatırım bakanları toplanacak. Biz özellikle göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların pandemiden olumsuz etkilenmemesin altını çizdik..."

Kargo teslimatında herhangi bir sıkıntı yok. Tüm kargolar teslim ediliyor

Evde kalan vatandaşlar açısından Sanal Ticaret Akademisi'nden bahsetmek gerekirse...

"Her eğitim seviyesinden vatandaşımıza hizmet veriyor. Çok basit bir anlatım söz konusu. Evde bulunduğumuz zamanı iyi değerlendirebileceğimiz bir sistem. Ev hanımlarını da iş insanlarını da davet ediyorum.

TİM aracılığıyla, Türkiye'nin başarılı olduğu bazı sektörlerde burs imkanı veriyoruz. Hem staj imkanı hem de başarılı olanlara iş imkanı; bunu da değerlendirebilirler..."
NTV
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