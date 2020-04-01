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Adli Tıp otizmli gence 'kendisini savunabilir' dedi, şüpheli tahliye edildi

Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Behrem'i darbettiği iddiasıyla tutuklanarak hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Okan Metin, Adli Tıp Kurumu'nun Behrem'e yönelik, "beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olduğuna" dair rapor hazırlanması üzerine tahliye edildi
 01 Nisan 2020 11:49
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Adli Tıp otizmli gence 'kendisini savunabilir' dedi, şüpheli tahliye edildi

Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Behrem'i darbettiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayan kişiye karşı basit yaralama" suçundan dava açılan sanık Okan Metin'in tahliyesine karar verildi.

Avcılar'da 8 Mart'ta otizmli Taha Alper Behrem'i darbettiği iddiasıyla 11 Mart'ta tutuklanan Okan Metin hakkında, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayan kişiye karşı basit yaralama" suçundan hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk duruşmanın 5 Haziran'da yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, müşteki Behrem'i, beden veya ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olup olmadığının tespiti için Küçükçekmece Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne sevk etti.

ATK'nın, Behrem'in beden veya ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olduğunu bildirmesi üzerine sanık Okan Metin'in avukatı, müvekkilinin tahliyesinin reddine yönelik karara itiraz etti.

Mahkeme, ATK'nın raporunu dikkate alarak, suç vasfının değişme ve suçun uzlaşma kapsamına girme ihtimaline binaen, sanık avukatının talebini kabul ederek, Okan Metin'in tahliyesine hükmetti.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola haftada 2 gün giderek imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar veren mahkeme, yargılamanın sürüncemede kalmaması açısından sanık ve mağdurun vasisi arasında uzlaştırma işlemleri yapılmak üzere dosyanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini kararlaştırdı.

Müşteki Behrem'in avukatı Arzu Yıldız Orğun'un, yasa gereği bir üst mahkeme olan Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ettiği, itiraz incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Avcılar'da 8 Mart'ta otizmli Taha Alper Behrem'i darbettiği öne sürülen Okan Metin, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdurun otizmli olduğuna dair raporun ibraz edilmesi, mevcut yaralanma derecesi ve yoğunluğuna ilişkin henüz kesin Adli Tıp raporunun alınmamış olması ile şüphelinin güncel Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) adresinde ikamet etmediğinin tespiti üzerine, Metin hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Savcılığın talimatı üzerine şüpheli Metin, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınmış ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmiş, ardından tutuklanmasına karar verilmişti.

Savcılık, Metin hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayan kişiye karşı basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Anadolu Ajansı
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