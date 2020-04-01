Çevre Bakanı Kurum: Egzos emisyon ölçümleri ertelendi

ENGELLİLERE VERİLEN İDARİ İZİNDEN DOLAYI BAZI KURUMLARDA İŞ YÜKÜ ARTTI, 'UZAKTAN ÇALIŞMA' DÜŞÜNÜLMELİ Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle tüm engelliler idari izinli sayılmıştır. Ancak bu uygulama bazı kurumlarda iş yükünü artırmış olup, idari izin yerine, uzaktan çalışma uygulamasının tercih edilmesi daha uygun olacaktır.