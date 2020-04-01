Diyanet: Zekatlar kampanyaya destek amacıyla verilebilir
|01 Nisan 2020 12:00
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Diyanet: "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir."
Din İşleri Yüksek Kurulu, Covid-19 salgını sebebiyle ilan edilen dayanışma kampanyalarına zekat ile katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı
Bütün dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak üzere ilan edilen dayanışma kampanyalarına zekat ile katkıda bulunabilme hususunda çok sayıda soru yöneltilmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
Zekat, İslam dininin en önemli sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarından biridir. Bu kurum, özellikle zor zamanlarda daha bir önem kazanmaktadır. İçinden geçtiğimiz küresel salgından dolayı evde kalma zarureti sebebiyle pek çok kişi işini sürdürme imkanı bulamamakta ve zekat alabilecek konuma gelebilmektedir.
Zekat, şartlarını taşıyan Müslümanların yılda bir defa yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olup geçerli olması bir takım şartlara bağlanmıştır. Verilen zekatın geçerli olması için zekat niyetiyle Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yoksullar, düşkünler, borçlular gibi ihtiyaç sahiplerine ayni veya nakdi olarak verilmesi gerekir. (Tevbe, 9/60)
Zekat, söz konusu kimselere mükellefler tarafından doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtası ile vekaleten de ödenebilir. Açılan zekat hesabına zekat niyetiyle para yatırmakla da vekalet gerçekleşmiş sayılır. Bu çerçevede zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması da caizdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu tür kampanyalara zekatını yatıran mükellefin yatırdığı meblağın zekat olduğunu belirtmesi, yetkililerin de zekat fonunda toplanan bu paraların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda gereken hassasiyeti göstermesidir.
İnfak ve paylaşma bilinci Müminin en önemli vasıflarından biridir. Böylesi zor zamanlarda imkanı olan Mümin kardeşlerimizin yalnızca zekat vermekle yetinmeyip infak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah'ın kendisine lütfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek, sıkıntıları hafifletecek, bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olacak, toplumsal dayanışmaya büyük katkıda bulunacak, kuşkusuz malını bereketlendirecek, nefsini yüceltip arındıracak ve kalbini huzurla dolduracaktır.
Din İşleri Yüksek Kurulu
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