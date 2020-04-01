Borsa İstanbul'dan kampanyaya büyük destek
Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.
|01 Nisan 2020 12:01
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Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.
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