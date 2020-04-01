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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle
 01 Nisan 2020 12:03
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,64806,6490
Avro7,28407,2850
Sterlin8,20708,2490
ANKARA
ABD Doları6,58006,6700
Avro7,21007,3100
Sterlin8,10008,3000
Anadolu Ajansı
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